Сборная РФ - 63-я в рейтинге ФИФА. Чемпионат наш!

Сборная России по футболу установила новый антирекорд в рейтинге FIFA, опустившись на 63-е место. Рейтинг опубликован на официальном сайте организации. Теперь национальная команда находится в этом списке между Узбекистаном и Гаити. В мае Россия занимала в рейтинге FIFA 61-е место. До 2016-2017 годов худшим результатом российских футболистов в рейтинге FIFA за всю историю была 40-я строчка в декабре 1998-го. В ноябре 2016 года сборная РФ, опустившись на 55-е место, обновила антирекорд. Затем почти каждый месяц команда ухудшала свои показатели.

Вот это я понимаю, подготовка к чемпионату мира!

И что-то мне подсказывает, что с нашей сборной не будет ни одного допингового скандала. Кто-нибудь слыхал про допинг на соревнованиях дворовых команд?

А вы говорите стадионы, футбольные поля... Главное майки на турецком рынке для наших чемпионов купить, и все порядке.

А.Б.