Ещё одно громкое политическое убийство в Киеве не состоялось из-за верной и меткой жены

В Киеве на Подоле получил огнестрельное ранение командир международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева чеченец Адам Осмаев, обвиняемый в России в покушении на президента Владимира Путина. Эту информацию подтвердил в Facebook директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Осмаев и его жена Амина Окуева договорились об интервью с французским журналистом Алексом Вернером из газеты Le Monde в Киеве на улице Кирилловской.

При встрече человек, представившийся журналистом, достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву. Его жена после этого четырежды выстрелила в нападавшего из наградного пистолета марки ПМ. Обоих раненых доставили в больницу N17.

Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на отдел коммуникации киевской полиции сообщило о двух пострадавших с огнестрельными ранениями на улице Кирилловской в 16:49, не уточняя их имена.

"Стрельба произошла в четверг днем на улице Кирилловской в Киеве, двое мужчин получили огнестрельные ранения, медики оказывают им помощь", - говорилось в сообщении.

От редакции: Вот, пожалуй, первое хорошо запланированное и даже залегендИрованное спецслужбами преступление, которое не прошло чётко по сценарию. В отличие от убийства Вороненкова и Шеремета. Остаётся (безотносительно убеждений, само собой) только снять шляпу перед супругой чеченца, которая с быстротой знаменитой наперсницы Махно, которая с двух рук стреляла, предотвратила убийство мужа. Не только чеченки на такое способны, конечно, но в такие секунды готовность к именно такому ходу событий - решает всё. Хорошо, что сама не пострадала. И хорошо, если "француза" откачают. Правда, выжить ему в больнице будет по законам этого киножанра - довольно сложно, все же мы смотрели "Крёстного отца" - любимый фильм не только Путина, но и всего правящего класса по обе стороны постсоветской границы.

Д.Ч.

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