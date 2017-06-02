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Московский листок

Под завесой двусмысленных "если"

Опубликовано 02.06.2017 автором Валерий Скурлатов в разделе комментариев 1

япония мид курилы
Под завесой двусмысленных "если"

Слова часто призваны скрывать мысли, но иногда их приоткрывают. Сдача Южных Курил японцам под компрадор-предательским соусом «совместного освоения» - это очевидный акт государственной измены, не будем в очередной раз разжевывать, процесс в разгаре, японцам не нравится, конечно, присутствие российских пограничных и воинских частей на «северных территориях», которые они официально с 2009 года считают неотъемлемой частью Японии. Уже Путин приступил к безвизовому затаскиванию японцев на Южные Курилы, представляя российские самолеты, а тут на глазах прибывающих будущих хозяев маячат русские военные. 

И естественен вопрос японского журналиста Дзюно Кондо на сегодняшней встрече в рамках Петербургского экономического форума с руководителями международных информационных агентств — возможна ли демилитаризация Южных Курил? Путин ответил, что демилитаризации Курильских островов можно добиться, но этого будет недостаточно. «Нам нужно подумать над снижением этого напряжения в целом в регионе, в целом. И только так можно выйти на такие серьезные долгосрочные договоренности. Но какие они могут быть, сейчас просто очень сложно сказать. Но они, мне кажется, возможны", - добавил президент.

На сайте «Военное обозрение» читаем заметку Владимир Путин: Если Курилы окажутся японскими, там появятся американские военные базы (1 июня 2017 года).

Спрашивается — с какого бодуна наши острова окажутся японскими, если Путин их не собирается отдавать японцам? А он не просто собирается, а уже отдаёт! Причем ясно понимает, что делает, и какая может быть реакция в пусть придавленном, но кое-где пока ещё протестующем российском обществе, причем менее чем за десять месяцев до президентских выборов. И он успокаивает общественность, но оговорки «если» его выдают.

Путин не идиот, отлично владеет искусством демагогии, некоторые даже восторгаются его якобы хитрым отпором японцам. Но один из простодушных комментаторов сайта вопрошает: 

истопник:
Г-н Президент, ряд граждан РФ (я, например) совершено не понимаем некоторых Ваших мыслей и потому временами сильно пугаемся. Вот это, например, точно сказали Вы, а не Кличко?

...В этих условиях теоретически даже предположить, что сегодня там (на Южных Курилах) все хорошо, а завтра там появятся базы какие-то или элементы той же ПРО, для нас это просто неприемлемо абсолютно.

А как они там появятся? Как на территории РФ могут появиться чьи-то базы и элементы американской ПРО? Даже "чисто теоретически"..? А если могут, не появятся ли ещё где-нибудь? В Тамбове, например?

Вы, как Главный Патриот и Гарант, не могли бы объяснить вот это, например:

...По словам Владимира Путина, теоретическая возможность (?) появления на Курилах американских военных баз в случае перехода Южных Курил под японскую юрисдикцию (!?!?!?)...

Это как это? Как это, как это?

И ведь далеко не первые оговорки подобного рода.

Мне, как гражданину РФ, хотелось бы в связи с этим уточнить, существует ли возможность (ну, "чисто теоретическая") перехода Мурманска под норвежскую, Архангельска под финскую, Ростова и Ставрополя под турецкую, Хабаровска под китайскую, а Рязани под монгольскую юрисдикцию? Нужно же успеть сделать правильный выбор...

Странно, что это совершенно не интересует депутатов Госдумы. Демонстративно не интересует. А вдруг Госдума перейдёт под северо-корейскую юрисдикцию? Так, теоретически..?

Господи, благослови и сохрани наших детей и внуков.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
А Путлер и его кукловоды не только Курилы продают
Стоик1111 написал 02.06.2017 00:26
Путлер готов продать что угодно и кому угодно, лишь бы цена была подходящая.
А быдло-население все съест.
_
Вот такая она духовно-скрепительная Раша.
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