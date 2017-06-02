ЕСПЧ признал фальсификации на выборах 2011 года в Петербурге

Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу истцов, обратившихся с жалобой на массовые фальсификации итогов голосования на выборах депутатов заксобрания Санкт-Петербурга и Госдумы в 2011 году. Среди более десятка заявителей – кандидаты в региональные депутаты, члены избирательных комиссий и наблюдатели от оппозиционных партий, работавшие на различных избирательных участках города, в том числе представители «ЯБЛОКА».

Как указывают авторы жалобы, по завершении дня голосования 4 декабря 2011 года они получили на руки итоговые протоколы, которые в их присутствии были переданы в территориальные избирательные комиссии (ТИК). Однако, как оказалось, данные, введенные в автоматизированную систему ГАС «Выборы» (являются официальными итогами выборов), значительно расходятся с данными, которые были в протоколах. Эти расхождения исчислялись тысячами голосов.

Например, на территории № 17 число голосов, реально отданных за «ЯБЛОКО», отличалось от данных, введенных в ГАС «Выборы» практически на 1000, на территории № 22 - на 1500, на территории № 33 - 2000. Эти голоса, по данным заявителей, были приписаны кандидатам от «Единой России».

От фальсификаций, в частности, пострадал кандидат в депутаты заксобрания от «ЯБЛОКА» Владимир Беляков, о чем он заявил в жалобе. Наблюдатели и члены комиссий, в свою очередь, заявили о нарушениях своих избирательных прав – они голосовали на тех участках, где работали 4 декабря.

Поданные после дня выборов жалобы в Горизбирком, Следственный комитет и прокуратуру никаких результатов не принесли, как и хождения по российским судам различных инстанций. Единственная победа была одержана в Конституционном суде, когда заявители добились законного права граждан на оспаривание итогов выборов, сообщает в своем Facebook один из авторов жалобы Андрей Давыдов.

ЕСПЧ встал на сторону истцов, признав нарушение статьи о «праве на свободные выборы» Европейской конвенции по правам человека. Теперь Российская Федерация обязана будет выплатить четырем заявителям (кандидаты в депутаты) по 7500 евро за моральный ущерб. Остальные истцы о компенсации не просили. Кроме того, 8000 долларов должно быть выплачено авторам жалобы на покрытие судебных издержек.

Руководитель фракции «ЯБЛОКО» в петербургском заксобрании Борис Вишневский приветствует решение ЕСПЧ, хотя и признает, что практической пользы от него не так много - это все равно не позволит пересмотреть итоги выборов 2011 года. При этом Вишневский считает решение психологически очень важным: «Независимый суд констатировал факты, о которых мы давно знаем, и которые отказываются признавать российские суды. Может быть, с учетом этого решения они будут немного иначе относиться к похожим жалобам по выборам 2016 и последующих годов».

«Конечно, в 2011 году были очень серьезные нарушения, - вспоминает Вишневский, которому все же удалось тогда избраться депутатом. - В Петербурге на выборах ЗАКСа неделю (!) после голосования избиркомы, не стесняясь, переписывали протоколы в пользу «Единой России». Якобы шел «пересчет» - без каких-либо оснований, без членов комиссии и наблюдателей от оппозиции. В итоге ЕР вместе с ЛДПР получила большинство в ЗАКСе (которого по подлинным данным у них не было). «ЯБЛОКО» потеряло на этом один-два мандата», - рассказал Борис Вишневский.