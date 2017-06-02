Калуга переплюнула Киев: вместо Ленина будет Иван Третий

Памятник Владимиру Ильичу Ленину перенесли с центральной площади Калуги в близлежащий сквер городские власти ночью 31 мая, сообщает собственный корреспондент ИА Красная Весна.

«Вчера в районе 20:00 памятник еще находился на своем месте возле здания администрации Калужской области, — сообщает корреспондент с места событий, — сегодня он перенесен вместе с постаментом. Утром 31 мая памятник Владимиру Ильичу Ленину уже стоял на постаменте в сквере имени Ленина».

По словам корреспондента, место, где еще вчера располагался памятник,выровнено и подготовлено к "благоустройству".

Напомним, что о необходимости перенести памятник Ленину и установить на его месте памятник Ивану III заявлял министр культуры Калужской области Павел Суслов еще 2 мая. Примечательно, что на тот момент даже проекта памятника великому князю не было. Место для установки памятника было утверждено кулуарно, при этом памятник Ленину планировалось демонтировать и перенести в сквер неподалеку.

«Не смутили чиновников и очевидные параллели с „ленинопадом“ на Украине, и отсутствие единодушия среди общественных организаций и населения в оценке такого маневра, и позиция выступивших против переноса памятника Архсовета Калуги и городского комитета КПРФ. Казалось бы, налицо все предпосылки, чтобы вынести вопрос на общественные слушания, чтобы лишний раз не накалять обстановку. Но сегодня памятник был перенесен вместе с постаментом», — высказал свое мнение по поводу переноса памятника один из жителей Калуги.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный добавляет:

- Мы, конечно же, не являемся обществом по охране памятников (ОКП, например) - но просто в силу токо потока новостей, что проходит перед глазами Информационной комиссии партии, невозможно порою не видеть аналогий. И не понимать, что идеологические границы между экс-советскими республиками, РСФСР и УССР, сейчас как никогда условны. Да, там ходят красивые пограничники, и у них разные формы и даже разные языки. Но главное - экономический базис и социальный регресс, это в РФ и Украине одинаково. И культурная надстройка лишь следствие движения этих зыбучих песков отношений собственности, сосредотачивающейся у олигархии. Прям культурное соревнование какое-то, как у кузнечиков: кто отскочет подальше? Вот что побуждает муниципалов, а вовсе не центральные власти и там и тут наперегонки менять названия улиц, валить памятники Ленину и ставить вместо него нацистов, коллаборационистов (Маннергейм), беляков, а коли таковых не сыщется - так сразу уж царей, попов, каганов или вождей первобытных племён? Именно то "привилегированное положение" в потоке времени вспять, которое обязывает этот "передовой" (на самом деле - задовОй) класс видеть перспективы движения. И совершенно логично тут на смену Ленину должен прийти царь, желательно царь подревнее и по-местнее, здешний чтоб, гордость места чтоб была, - ну, вот просто никакой иной последовательности у этой перемотки времени назад быть не может! Как и перед знаменем страны-победителя, СССР, а точнее - Знаменем Победы, которое думаки Эрэфии тоже пытались сперва "подчистить", убрать серп и молот, - обязан 9 мая по Красной площади вышагивать регрессный триколор. Никак иначе! Ибо эти все по рождению ещё советские войска, хоть и едут вроде бы туда же по площади, куда в 1941-м шли солдаты Красной Армии - в историческом плане двигаются уж пару десятилетий как в обратную сторону. И реставрации монархии требуют все имущественные предпосылки, создавшиеся в рекордные сроки при экономическом регрессе из сверхдержавы в статус сырьевой империи - если социализм строили тут в течение 70 лет, то "отмотать" его удалось за 25. И общество вполне готово и это-то неродное звание "президент", которое парадоксально сменило "генсека" ещё при Горби, променять на национально-правильного, родного царя. А памятники - это "тренируйся лучше вот - на кошках", это лишь индикатор настроений правящего класса. Да, не снесли, но это даже хуже - подвинули. Без боя, потому что бой мог бы поднять живых... Но крайне ещё любопытно - а что делали силовики? Как такое проглядели-то? Ведь явно же ни референдума местного не было, ни решения коллегиального - а как Сталина вытаскивали ночью из мавзолея, так и тут? Ау, правопорядочек калужский? Или вы там тоже уже к званиям городовых и жандармов душой пригрелись?

Новость по теме:

Проспект Ватутина переименовали в честь гауптмана Шухевича. На Украине нет фашизма