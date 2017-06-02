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Московский листок

Реновация немного попятилась перед московской стариной, на 17 домов из 320

Опубликовано 02.06.2017 в разделе комментариев 0

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Реновация немного попятилась перед московской стариной, на 17 домов из 320

Из первоначального списка на снос по программе реновации убрали 17 домов. Исключены некоторые дореволюционные строения, сталинки и "плоские" дома, жители которых выступили против включения в программу, сообщает РБК.

Из первоначального списка для голосования по программе реновации убрали 17 домов, в том числе два "плоских" дома на Пресненском валу, построенные в 1910 и 1915 годах. Внесение дореволюционных построек в предварительный список вызвало критику со стороны градозащитников, поскольку дома представляют архитектурную ценность: под определенным углом они выглядят плоскими.

Как рассказали в префектуре Центрального округа, эти дома были исключены из списка для голосования по просьбам их жителей, не пожелавших входить в программу. Они обратились сначала в управу, потом в префектуру, устраивали сходы. В этих домах не так много жильцов, раз они не захотели участвовать в программе — их дома были исключены", — отметили в префектуре.

В список для голосования не попали три кирпичных дома тридцатых годов с деревянными перекрытиями. Это четырехэтажные здания по адресу Осташковская улица, 17 и Ярославское шоссе, 130, к. 2, построенные в 1937 и 1938 годах соответственно, а также пятиэтажка 1931 года на Малой Тульской. Также из программы реновации исключен дом на Малой Тульской 1951 года постройки и дом 6 по Упорному переулку 1951 года постройки, жители которого выступили против сноса.

Руководитель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Александр Козлов также подтвердил, что ряд домов были исключены из списка на голосование по просьбам их жителей. "Подавляющее большинство собственников этих домов явно выразили свою позицию против включения в программу реновации, поэтому мы просили мэра исключить их из списка уже на момент старта голосования", — заявил Козлов. Напомним, к настоящему моменту по вопросу реновации проголосовала практически половина квартир в списке программы. При этом 67 домов оказались вне программы благодаря активному участию жильцов в голосовании, а в трех других случаях горожане отказались от реновации, проведя общее собрание собственников.

В московском отделении партии "Яблоко" еще в начале мая отмечали, что список под снос составлен весьма странным образом, как будто самые старые и ветхие дома Москвы никто расселять не собирается, но "собираются насильно депортировать тех, кто живет в хороших домах, которые простоят еще 100 лет". Между тем архитекторы подчеркивали, что многие дома в списке не считаются аварийными: в перечень попали здания сталинской эпохи и дома, построенные по индивидуальным проектам.

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов, голосовавший против принятия законопроекта, также обращал внимание на то, что в программу переселения не попали общежития в Измайлово, признанные ветхими и непригодными для жизни еще два десятилетия назад. Не вошли в список и общежития на улице Введенского, дом 15, корпуса 3 - 6. "Я в шоке. За последние пять лет я много всякого насмотрелся от собянинской команды. Но это новая планка запредельного цинизма. Зачем вообще нужна эта реновация, если самые ветхие пятиэтажные дома туда не попадают?" - возмущался муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас.

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