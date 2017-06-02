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Московский листок

СМИ: Трамп пытался снять санкции с России сразу после инаугурации

Опубликовано 02.06.2017 в разделе комментариев 0

СМИ: Трамп пытался снять санкции с России сразу после инаугурации

Администрация президента США Дональда Трампа в первые недели после его инаугурации поручила Госдепартаменту разработать предложения по снятию экономических санкций с России и возврату дипломатических дач в Нью-Йорке и Мэриленде но натолкнулась на жесткое сопротивление со стороны членов команды экс-президента Барака Обамы, сообщает портал Yahoo News со ссылкой на осведомленные источники.

"Белый дом серьезно рассматривал вариант одностороннего снятия санкций", — заявил изданию Дэн Фрид, ранее занимавший пост координатора санкционной политики в Госдепартаменте.

По его словам, в первые недели после прихода к власти Трампа получил несколько «панических звонков» от правительственных чиновников, которые сообщили о поручении разработать комплекс мер по отмене ограничительных мер в отношении России.

После этого Фрид обратился к некоторым конгрессменам и в том числе к сенатору-демократу Бену Кардину с просьбой быстро принять законопроект, который бы заблокировал возможность снятия санкций.

Помощник госсекретаря США при Обаме Том Малиновски также сообщил изданию, что всячески пытался препятствовать снятию санкций. "Это была бы выигрышная со всех сторон ситуация для Москвы", — отметил Малиновский.

По его словам, необходимость в срочном принятии законопроекта отпала после скандала вокруг переговоров советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с российским послом в США Сергеем Кисляком. "Быстро стало ясно, что если они снимут санкции, это вызовет политическую бурю", — пояснил Малиновски.

Высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил изданию, что администрация Трампа действительно изучала возможность внесения изменений в санкционную политику в рамках более широкого пересмотра политического курса, которое продолжается до настоящего времени. "Мы пересматривали все санкции, и Россия здесь не исключение", - отметил чиновник.

 



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