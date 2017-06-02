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Московский листок

Собянин благополучно "уплотнил" детский сад на Малой Бронной и хочет снести ещё два в Тимирязевском районе

Опубликовано 02.06.2017 в разделе комментариев 2

беспредел москва собянин стройки реновация
Собянин благополучно "уплотнил" детский сад на Малой Бронной и хочет снести ещё два в Тимирязевском районе

Итак, реновация уже бодро шагает по ЦАО: защитить территорию детского садика 1977-го года постройки, который следом за уже снесённой усадьбой Нелюдовой (это преступление вообще против всего культурного наследия России, таких зданий в ЦАО единицы), видимо, хотят снести как "хрущобу" - не удалось даже рафинированной столичной интеллигенции. Там её маловато живёт, интеллигенции, а у строителей явный подряд на строительство здесь высотной элитной недвижимости, класса "А". Собянин ведёт себя в Москве, как английские феодалы, сгонявшие беднейших крестьян с дорогих плодородных земель, "своих" земель - только он "доизгоняет" пережитки "совка", его социально значимую инфраструктуру, рубит деревья, сажая вместо них "нежильцов" посреди бетона новых мостовых... Садам и так не хватает территории для игр в ЦАО, ютятся где могут, возле бывших усадеб (как на Петровском бульваре сад 878 в "людской" и конюшне при усадьбе Татищева был поселен ещё Н.К.Крупской) - а тут нате, и эту сократили ради строительства буржуйских апартАментов!

Отметим, что аппетит у вандалов, что родом из Администрации президента - приходит во время еды. И Тимирязевский район ожидает точно такая же "чистка" от детских садов - причём очевидно, что затраты на постройку новой недвижимости там, даже если удастся туда втиснуть детские сады, будут таковы, что плата за посещение детского сада будет чже новой, примерно, как стали новыми квитанции об оплате ЖКУ с 2013-го года, когда "Жилищник" доизгнал "остатки совка" в виде ЖСК из того же ЦАО и других районов.

Что ж, если москвичи не смогли отстоять самое святое (а детские сады шаговой доступности - это завоевание социализма и СССР принципиально важное, ленинский декрет о дошкольном воспитании действует и поныне, пока вандалы в других местах "переносят" его памятники) - они заслуживают и дальнейших ковровых сносов. Детские сады и их зелёные территории были гораздо важнее собственно самого жилья, которое собираются расселять неизвестно куда и не известно, за какие деньги, поскольку в брошюрке "Ответы на главные вопросы" о реновации написано прямо: бюджетных средств не хватит на расселение, надо привлекать инвесторов.

Вот как выглядит сейчас осаждённый стройкой садик. Надо полагать, что такой влюблённой в детство архитектуры, именно брежневского периода, когда генсек пообещал стране детские пособия и вообще всячески поддерживать "привелегированный класс", - не будет уже никогда. Зато элитная недвижимость восполнит "пробелы" в застройке ЦАО, и казна столицы значительно пополнится, ведь именно это так беспокоит ДГИ, а не удобства для детишек из ЦАО!

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный, москвич в 8-м поколении, отец



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Д.Ч. написал 02.06.2017 12:33
только москвичи снесут классовую вражину. а богу вон - он и построил Храм жертв коммунистической идеи))) бог в деле)
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(без названия)
Богема написал 02.06.2017 12:31
Бог не фраер. Скоро снесет оленевода...
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