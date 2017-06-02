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Московский листок

Ельцинские края в Москве не покидают бандитские перестрелки "лихих 90-х"

Опубликовано 02.06.2017 в разделе комментариев 0

криминал москва
Ельцинские края в Москве не покидают бандитские перестрелки "лихих 90-х"

В ночь на пятницу на Крылатских холмах произошла потасовка со стрельбой. Число погибших в ходе разборок увеличилось до двух, сообщает РИА «Новости».

«В результате инцидента пострадали пять человек, из которых два скончались от полученных травм», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Ранее сообщалось, что в ходе перестрелки пострадало три человека, один погиб. Конфликт произошел между двумя группами людей, уточнила «Газета.ru». Двое из них получили ножевые ранения. Один умер на месте, второй скончался в больнице.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Столичные следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после конфликта со стрельбой на западе Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова. 

Отрабатывается круг лиц, причастных к совершению преступления, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются возможные очевидцы произошедшего.

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