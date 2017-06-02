Писательница эротических романов не смеет командовать в музее Исаакия, решила православная общественность

Бывший заместитель директора государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Ирада Вовненко, назначенная двумя днями ранее и.о. директора учреждения, заявила, что покидает свой пост.

"Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого", - рассказала она РИА "Новости".

После назначения Вовненко российские СМИ обратили внимание на ее творчество, в частности изобилующие эротическими сценами любовные романы. "Фонтанка" же сообщала, что в Смольном сразу же после назначения и.о. директора решили поменять Вовненко на другую кандидатуру. Как утверждалось, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко дал указание кадровой службе подыскать подходящего человека, причем непременно мужчину.

Источник "Фонтанки" в правительстве Петербурга утверждал, что, по мнению руководства города, "руководить таким объектом может только мужчина".

Власти Северной столицы отказывались комментировать информацию о намерении губернатора найти замену исполняющему обязанности директора музея. "Эти сведения не комментируем", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов.

Позднее он уточнил свою позицию в Twitter: "Георгий Полтавченко не давал поручения искать нового и.о. директора Исаакиевского собора. За подбор кадров отвечает комитет по культуре. В администрации СПб подбирают кадры исключительно по принципу профессионализма, гендерный принцип подбора кадров не практикуется".

Ирина Вовненко в комментарии РБК ранее утверждала, что ничего не знает о планах губернатора снять ее с должности. "Мне об этом ничего неизвестно. Со мной об этом никто не разговаривал", - сказала она.

Добавим, эротическая составляющая произведений Ирады Вовненко вызвала широкую и во многом ироничную реакцию общественности. При этом православные деятели отмечали, что автор заняла пост главы светского учреждения.

"Эротические романы директора Исаакиевского собора - это, конечно, Кафка, помноженный на Пелевина, но ведь это прямое следствие того, что собор - не храм, а музей. То есть светский объект. памятник культуры и искусства. А раз он не храм, а памятник и экскурсионный государственный объект, то никакого криминала в эротических романах директора нет - закон она не нарушает, православной быть никому не обязана. Она светский директор светского учреждения. Да, большие проблемы к вкусу и вопросительным скулам, но такое можно писать с любой степенью и образованием", - отмечала накануне в Facebook главный редактор портала "Православие и мир" Анна Данилова.

По ее мнению, "если вам кажется это абсурдным, если так не должно быть, если все же Исаакий - это собор, то передача его Церкви не должна так ужасать".

Ирада Вовненко - выпускник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, уточняет РБК. Она участвовала в восстановлении Янтарной комнаты, возглавляла проект "Собрание друзей Исаакиевского собора", основала благотворительный фонд "Ренессанс". Вовненко также известна как писатель, автор любовных романов "Влечение" и "Любовь и счастье добавлять по вкусу".

От редакции: А почему это романы директора музея должны вообще как-то фигурировать в обсуждении её профпригодности? Что, теперь поповская мораль решает, кому возглавлять светское учреждение?! Или свобода слова и творчества уже отменяются для директоров музеев, которые находятся в определённой близости к культовым объектам? Может, надо ввести, как и было при Романовых благословенных, и законы, запрещающие продавать вино и "срамные книги"?

Вот бедный Елисеев (и в Питере имевший немало магазинов) был вынужден даже из-за близости Страстного женского монастыря в Москве сделать специальную дверку в Козицком переулке, чтоб продавать винцо на нужном расстоянии. А тут, как мы видим, уже Священный Синод полез вместо Минкульта Мединского наводить порядки моральные - что ж, ждём что вякнет в ответ реставратор дореволюционного патриотизма и пропагандист Первой мировой войны как "едва не выигранной"... Случай воистину вопиющий. Может, сразу прикрыть музей-то? Его ж и так выселяют?

Д.Ч.