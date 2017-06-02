Ежелетние лесные пожары за сутки разрослись вдвое в Сибири, но Путин туда не летит

Площадь лесных пожаров в Сибири за минувшие сутки увеличилась более чем в два раза, сообщается на сайте "Авиалесоохраны". Площадь пожаров по состоянию на 00:00 1 июня составляла 13 тысяч гектаров, к тому же времени суток 2 июня она возросла до 30 тысяч гектаров. В Иркутской области площадь увеличилась с 5,4 тысячи до 19 тысяч гектаров, в Забайкалье - с пяти до 7,6 тысячи, в Туве - с 1,6 тысячи до 2,5 тысячи, в Бурятии - с 81 до 134 гектаров.

В Магаданской области, Якутии и Хабаровском крае горит в общей сложности около 560 гектаров леса.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда нескольких регионов прекращены работы по тушению - на площади 5,6 тысячи гектаров. В их числе - по одному пожару в Иркутской области, Красноярском и Приморском краях, а также два пожара в Хабаровском крае.

В правительстве Иркутской области сообщили о ликвидации 1 июня восьми пожаров. По данным на утро 2 июня, в регионе локализовано три возгорания в Жигаловском районе и один в Качугском, где распространение огня остановлено на общей площади 988 гектаров, покрытых лесом, и 25 гектаров редколесья.

В Бурятии за минувшие сутки пожарные ликвидировали шесть лесных пожаров на площади менее 30 гектаров, сообщает сайт республиканского Агентства лесного хозяйства. На утро 2 июня зарегистрировано пять очагов возгораний в Кижингинском, Муйском, Баунтовском, Закаменском и Северо-Байкальском районах. "Из них три очага локализованы на площади менее 70 гектаров, и два продолжают действовать на площади 65 гектаров", - уточняют в ведомстве.

В Красноярском крае в настоящее время действует только один пожар - в Эвенкии на площади 125 гектаров, передает ТАСС со ссылкой на замминистра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрия Селина. С начала пожароопасного сезона в лесах края зарегистрировано 728 лесных пожаров на общей площади почти 39 тысяч гектаров, что почти в пять раз больше, чем годом ранее. Напомним, 29 мая в местном управлении МЧС сообщали, что все пожары в крае потушены.

В Республике Тува особый противопожарный режим продлен до 4 июня, сообщает Госкомитет по лесному хозяйству.

Сложная пожароопасная обстановка сложилась во многих российских регионах еще в конце марта - апреле. В настоящее время режим ЧС введен на всей территории Забайкальского края, в одном муниципальном районе Иркутской области и одном муниципальном районе Республики Тува.

Отметим, что явление это стабильное, к которому РФ привыкла за годы путинской стабильности.

Сводки не меняются из года в год. Вот, например, как в этом же регионе они выглядели в июне 2015-го.

По данным Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва , по состоянию на 26 июня на территории лесного фонда Тувы зарегистрировано 14 лесных пожаров на общей площади 1852,5 га. В том числе два лесных пожара бушуют на землях особо охраняемых природных территорий - заповедника федерального значения "Азас".

Площадь лесных пожаров в Сибири за выходные выросла почти в 1,3 раза

В Сибири и Забайкалье лесные пожары бушуют с апреля. Режим ЧС введен на всем юге Восточной Сибири - в Хакасии, Бурятии и Забайкальском крае, а также в одном из районов Красноярского края.

По данным на утро понедельника, в Сибири зарегистрировано 59 лесных пожаров общей площадью 19917,4 га, сообщает Департамент лесного хозяйства по СФО.

"Пожары действуют в Красноярском крае (4 на площади 953,8 га), Республике Тува (24 на площади 5293 га), Республике Бурятия (19 на площади 12646,6 га), Иркутской области (2 на площади 51 га), Забайкальском крае (4 на площади 780 га), Республике Алтай (один на площади 150 га), Томской области (5 на площади 43 га)", - говорится в сообщении.

Эти идиоты из пресловутой "путинской вертикали" не учатся даже на собственных ошибках?

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