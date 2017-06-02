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Московский листок

Путин не исключает, что в конце карьеры его повесят

Опубликовано 02.06.2017 в разделе комментариев 3

путин рейтинг
Путин не исключает, что в конце карьеры его повесят

Российский лидер Владимир Путин рассказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну, который снимает фильм о нем, что пережил пять покушений. 

«Я делаю свою работу. А сотрудники служб безопасности делают свою, и пока у них это успешно получается», - рассказал Путин.

Стоун отметил, что часто организаторы покушений внедряют исполнителей как раз в службу безопасности.

«Я это знаю. У нас знаете, как говорят? У нас говорят так: кому суждено быть повешенным, тот не утонет», — отметил Путин.

Известно, что Путин любит плавать и нырять, у него неплохо получается, и он нисколько не боится утонуть...



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Всего комментариев к статье: 3
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США ввели санкции против россии и Китая за помощь безумным обезьянам
-*Светослав*------------ написал 02.06.2017 14:04
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США сегодня внесло в список санкций 6 учреждений и 3 физлица, а также 3 предприятия в ответ на продолжающиеся разработки в Севкорее оружия массового уничтожения, а также нарушение ею резолюции Совета Безопасности ООН.
.
Под санкции США попали юридические и физические лица Севкореи, РФ и Китая. Среди прочих, в этом списке указаны московская компания Ardis-Bearings LLC вместе с директором И.Мичуриным, российская "Независимая нефтяная компания" (ННК), а также ее дочернее предприятие АО "Приморнефтепродукт".
.
В пояснениях, в частности, говорится, что ННК "подписала контракт на поставку нефти в Северную Корею, и, по сообщениям, предоставила КНДР нефтепродуктов более чем на $1 млн". Кроме того, ННК подозревается в предоставлении помощи северокорейскому режиму в обоходе наложенных международных санкций.
.
В Вашингтоне подчеркнули, что эти действия введены против военных программ КНДР, ядерных разработок, а также направлены на уменьшение доходов режима от добычи угля и полезных ископаемых и от его зарубежных финансовых операций.
.
з.ы. тем временем, в районе Севкореи две американские авианосные группировки отрабатывают слаженность действий с союзниками из Японии и Южной Кореи.
.
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(без названия)
Кому интересно его мнение? написал 02.06.2017 13:57
И кто еще сомневается , что его повесят? Дело только в дате сего праздника.
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оно
точно написал 02.06.2017 13:53
не утонет
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