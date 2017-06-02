Путин не исключает, что в конце карьеры его повесят

Российский лидер Владимир Путин рассказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну, который снимает фильм о нем, что пережил пять покушений.
«Я делаю свою работу. А сотрудники служб безопасности делают свою, и пока у них это успешно получается», - рассказал Путин.
Стоун отметил, что часто организаторы покушений внедряют исполнителей как раз в службу безопасности.
«Я это знаю. У нас знаете, как говорят? У нас говорят так: кому суждено быть повешенным, тот не утонет», — отметил Путин.
Известно, что Путин любит плавать и нырять, у него неплохо получается, и он нисколько не боится утонуть...
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-*Светослав*------------ написал 02.06.2017 14:04
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Под санкции США попали юридические и физические лица Севкореи, РФ и Китая. Среди прочих, в этом списке указаны московская компания Ardis-Bearings LLC вместе с директором И.Мичуриным, российская "Независимая нефтяная компания" (ННК), а также ее дочернее предприятие АО "Приморнефтепродукт".
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В пояснениях, в частности, говорится, что ННК "подписала контракт на поставку нефти в Северную Корею, и, по сообщениям, предоставила КНДР нефтепродуктов более чем на $1 млн". Кроме того, ННК подозревается в предоставлении помощи северокорейскому режиму в обоходе наложенных международных санкций.
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В Вашингтоне подчеркнули, что эти действия введены против военных программ КНДР, ядерных разработок, а также направлены на уменьшение доходов режима от добычи угля и полезных ископаемых и от его зарубежных финансовых операций.
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з.ы. тем временем, в районе Севкореи две американские авианосные группировки отрабатывают слаженность действий с союзниками из Японии и Южной Кореи.
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Кому интересно его мнение? написал 02.06.2017 13:57
точно написал 02.06.2017 13:53