Путин не исключает, что в конце карьеры его повесят

Российский лидер Владимир Путин рассказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну, который снимает фильм о нем, что пережил пять покушений.

«Я делаю свою работу. А сотрудники служб безопасности делают свою, и пока у них это успешно получается», - рассказал Путин.

Стоун отметил, что часто организаторы покушений внедряют исполнителей как раз в службу безопасности.

«Я это знаю. У нас знаете, как говорят? У нас говорят так: кому суждено быть повешенным, тот не утонет», — отметил Путин.

Известно, что Путин любит плавать и нырять, у него неплохо получается, и он нисколько не боится утонуть...