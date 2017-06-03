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Московский листок

Слишком много ошибок для одного сельского поселения

Опубликовано 03.06.2017 автором Александр Гаврилин в разделе комментариев 0

коррупция подмосковье бюджет воробьев
Слишком много ошибок для одного сельского поселения

Поздний и холодный вечер в деревне Манушкино Чеховского района для голодающих жителей ознаменовался визитом руководителя администрации Чеховского района Марины Кононовой отнюдь не с пустыми руками, а, прежде всего с хорошим настроением и документами.

Голодовка деревни Манушкино

Первым из них стало некое письмо, гарантирующее, что 1 сентября 2017 года, она, Марина Кононова разорвет договор с ПАО «ПромЭкоТех», компанией, эксплуатирующей полигон ТБО Кулаковский. 

А вторым стало пояснение, что никакого мусоросжигательного завода в Манушкино не будет.

Правда, хорошее настроение г-жи Кононовой быстро сошло на нет, когда голодающие объявили, что данные письма их мало волнуют, поскольку разрыва договора с ПАО «ПромЭкоТех» люди требовали еще год назад в связи с многочисленными нарушениями со стороны эксплуатирующей компании. А теперь требуют незамедлительного закрытия полигона. И ждать 1 сентября не намерены, а будут продолжать добиваться своего. Да и письмо выглядело весьма сомнительно, без даты и подписей, а также объяснений причин расторжения договора, что немаловажно с учетом того факта, что эксплуатирующая компания может оспорить данное расторжение в суде.

Что касается ошибки, якобы внесенной в Правила Землепользования и Застройки, то точно такая же ошибка, по «странному стечению обстоятельств», была в проекте Генплана сельского поселения. Только тогда «ошибочный» мусоросжигательный завод запланировали в вблизи деревни Дулово, против чего также высказывались люди. Впрочем второе письмо выглядело столь же сомнительно, поскольку это было лишь ее, Марины Кононовой письмо в областное правительство. Которое могут и не принять к сведению.

- Слишком много ошибок для одного сельского поселения,- прокомментировал ситуацию Юрий Буров, голодающий житель деревни Манушкино. – Мы устали от пустых обещаний, да и подобных бумажек видели не мало, только все они оказались недействительными. В 2013 году было дано даже поручение президента Путина о незамедлительном закрытии Кулаковского полигона. Да только об это поручение вытерли ноги!

Побыв с голодающими около четверти часа, Марина Кононова зачем-то подарила им флаг государства Израиль и отбыла восвояси, пожелав людям хорошего настроения и держаться…



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