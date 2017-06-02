Реальный размер пенсий россиян в апреле снизился на 0,1%

Реальный размер назначенной пенсии в России в апреле уменьшился на 0,1% в годовом выражении и на 0,1 к показателю марта 2017 года, говорится в ежемесячном обзоре Росстата.

Средний размер назначенной ежемесячной пенсии в России в апреле 2017 года увеличился в номинальном выражении на 4,1% по сравнению с апрелем 2016 года и составил 12 тысяч 929 руб. При этом средний размер назначенных пенсий в апреле 2017 года составил, по оценке, 32,9% от средней начисленной зарплаты по стране.

Отметим, что согласно макропрогнозу Минэкономразвития, пенсии россиян за 20 лет увеличатся всего на 2,5%, причем их рост возобновится к 2024 году, но даже к 2035 году они останутся на 4% ниже уровня 2013 года.