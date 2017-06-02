Реновация готовилась два года, но к Москве не пристрелялась

Подготовка к реновации в Москве велась за два года до ее официального анонса. Об этом сообщила на круглом столе "Правовое поле и реновация по-московски" в Мосгордуме модератор группы в Facebook "Москвичи против сноса (против законопроекта о реновации)" Кэри Гуггенбергер. Она сослалась на попавшие к активистам материалы, раскрывающие "истинные цели" авторов законопроекта о реновации. Документы, по ее словам, проверяются юристами и журналистами, подробности расследования будут широко опубликованы, в том числе на зарубежных площадках.

О получении документа, "подтверждающего суть аферы реновации", Гуггенбергер написала на своей странице в Facebook еще 27 мая. "Там же четко видно, почему нужно прогнуть законопроект всеми способами до 30 июня 2017 года", - сообщала она. Пост привлек внимание сотен человек, а сама активистка после этого перестала отвечать на комментарии подписчиков, так что у них возникли опасения за жизнь Гуггенбергер. Позже она объяснила свое молчание страхом, отметив, что за такой документ с ней могут "сделать все что угодно".

На круглом столе Гуггенбергер сообщила, что участки под строительство высотных домов в Москве формировались заранее и выставлялись на тендеры. "Помимо того, что произошел массовый обман граждан, нас уже продавали без нашего участия. Можно говорить о колоссальной растрате бюджетных средств, ведь существующие ПЗЗ и другая градостроительная документация, целевые программы планировались задолго до анонса", – заявила активистка.

Авторы программы, по словам Гуггенбергер, создали "целый набор инструментов по выводу денег" - это фонды с уставным капиталом 10 тысяч рублей и офшорные компании. Конкретными исполнителями этих схем и выгодополучателями Гуггенбергер назвала соавтора скандального законопроекта о реновации, депутата Госдумы Николая Гончара, Валерия Семенова и Веру Москвину. Последняя известна активной пропагандой реновации и призывом "отрубать руки" противникам программы.

Муниципальный депутат района Хамовники Александра Парушина уточнила, что Семенов и Москвина причастны к фонду содействия реновации, созданному в феврале за день до встречи мэра Москвы Сергея Собянина с президентом России по поводу сноса всех "морально устаревших" домов в столице. Фонд реновации фигурирует в законопроекте как ключевая структура, которая будет курировать всю программу реновации, распределять жилье и контролировать финансы. В связи с этим эксперты опасаются появления монополиста с необоснованно широкими полномочиями.

Сама Москвина в СМИ утверждает, что фонд, о котором говорят блогеры, - не тот, о котором идет речь в законопроекте, хотя их названия почти полностью совпадают. При этом, как выяснили активисты, Москвина и Семенов в составе Ассоциации собственников и владельцев спецсчетов являются соучредителямим "не того" фонда содействия реновации. Парушина отметила, что фактически повторяется ситуация как в 90-х годах, когда создавались мошеннические организации с одинаковыми названиями.

Кроме того, Москвина и Семенов состоят в попечительском совете московского фонда капремонта, а, согласно законопроекту, средства граждан, накопленные в этом фонде, впоследствии "плавно перетекают" в фонд содействия реновации. В феврале в Минстрое говорили, что взносы на капремонт могут либо вернуть, распределив между собственниками, либо по их желанию направить на снос.

Однако из первоначального списка на снос по программе реновации убрали 17 домов. Исключены некоторые дореволюционные строения, сталинки и "плоские" дома, жители которых выступили против включения в программу, сообщает РБК.

Из первоначального списка для голосования по программе реновации убрали 17 домов, в том числе два "плоских" дома на Пресненском валу, построенные в 1910 и 1915 годах. Внесение дореволюционных построек в предварительный список вызвало критику со стороны градозащитников, поскольку дома представляют архитектурную ценность: под определенным углом они выглядят плоскими.

Как рассказали в префектуре Центрального округа, эти дома были исключены из списка для голосования по просьбам их жителей, не пожелавших входить в программу. Они обратились сначала в управу, потом в префектуру, устраивали сходы. В этих домах не так много жильцов, раз они не захотели участвовать в программе — их дома были исключены", — отметили в префектуре.

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