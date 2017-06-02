Сибирские разбитые дороги сможет спасти при капитализме только проституция

Омский общественник Анатолий Степанов во время публичных слушаний горсовета 2 июня предложил легализовать проституцию для пополнения госбюджета, сообщает "СуперОмск". Причем речь идет не только об Омской области. "Необходимо набраться смелости, решительности, особого депутатского героизма и мужества и принять Соломоново решение - обратиться в Заксобрание Омской области и к губернатору Виктору Назарову с предложением, чтобы они обратились в Госдуму, Совфед и к президенту Владимиру Путину, чтобы были внесены изменения в федеральное законодательство и наконец-то легализована проституция на всей территории РФ", - заявил активист.

По данным Степанова, в России насчитывается от одного до трех миллионов проституток, и они зарабатывают от двух до шести миллиардов рублей. Только в одной Омской области жриц любви как минимум две тысячи, их доход которых составляет 3,6 миллиарда рублей и за счет 13-процентных налоговых отчислений может приносить в региональный бюджет более 500 млн рублей.

"На эти налоговые отчисления потом можно закупать автобусы, трамваи и строить дороги", - пояснил Степанов конечную цель своей идеи.

Правда, вряд ли депутаты одобрят его инициативу: по словам председателя городского совета Галины Горст, Степанов не пропускает ни одного публичного слушания по бюджету и постоянно вносит радикальные предложения. "Безусловно, я считаю, что это бредовая идея, и она никоим образом не будет поддержана депутатами Омского городского совета", - резюмировала Горст.

Более того, Om1.ru отмечает, что, оказывается, Степанов раньше уже обращался с такой идеей к губернаторам - как прошлому (Леониду Полежаеву), так и к нынешнему, но получал однозначный отказ.

В России проституция запрещена. Ее организация карается штрафами и реальными тюремными сроками. Что касается стран Запада, жрицы любви могут работать, не страшась наказания, в Турции, Нидерландах, в Германии, Швейцарии, Италии, Венгрии, Новой Зеландии, Австралии.

Отметим, что аналогичные инициативы возникают совершенно синхронно и на "враждебной" Украине. Генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова предложила в апреле 2017-го легализовать проституцию, оружие, марихуану и игорный бизнес, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По ее словам, это позволит пополнить пенсионный фонд страны. «Я имею в виду, может, и провокационно, и проституток, и оружие, и игорный бизнес, и выращивание и продажу марихуаны», — отметила Третьякова.

Напомним, в сентябре 2015-го в Верховной Раде Украины (ВРУ) зарегистрирован законопроект № 3139 о регулировании проституции и деятельности секс-заведений. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте парламента. Инициатором данного проекта закона выступил народный депутат от партии "Самопомич" Андрей Немировский.

В частности, этим документом предлагается узаконить деятельность проституток. Отмечается, что проститутка обязана проходить в установленном законодательством порядке предварительный и периодический медицинский осмотр; заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье лица, с которым выполняет половой акт.

Новости по теме:

Проституция в "Единой России" и в "России, которую мы потеряли"

Постмайданная Украина вновь озаботилась легализацией проституции

Легализация проституции может спасти экономику Украины, считают в Раде