Еврейский "марш шлюх против насильников" взволновал мир

В Израиле в центре Иерусалима по улице Яффо в пятницу, 2 июня, прошел очередной "Марш шлюх" - парад за права женщин и против оправдания насильников вызывающим видом жертвы. Как сообщает NEWSru Israel, в акции приняли участие сотни демонстрантов, несущих плакаты с лозунгами: "Не говори мне, как одеваться, скажи мужчинам, что насилие недопустимо!" и "Не твое дело, как я одеваюсь!".

"Нет значит нет", "Ты говоришь, она согласилась, а ты спрашивал, хочет ли она?" - перечисляет лозунги The Times of Israel, отмечая, что ежегодная акция была шестой по счету в этом городе. Среди участников парада были мужчины, надевшие платья в знак солидарности с женщинами. Их появление на улицах Иерусалима, по словам очевидцев, не вызвало инцидентов, однако две зрительницы из числа женщин выразили недовольство тем, как одеты участники марша, и выкрикивали оскорбления по их адресу.

Организаторы марша подчеркивают, что человек имеет право носить любую одежду и не подвергаться при этом обвинениям в распущенности или сексуальным домогательствам.

Одна из организаторов Анна Клейман сообщила, что "за последние четыре месяца произошло четыре ужасных случая изнасилований в стране и все подозреваемые были отпущены". Она добавила, что 10 женщин в Израиле были убиты с начала 2017 года, и сделала вывод: "Нас убивают, насилуют, и ничего не происходит".

Первый в истории "Марш шлюх" состоялся в апреле 2011 года в Торонто. С тех пор подобные акции стали традиционной формой протеста во многих странах мира.

"Марши шлюх" ("Парады шлюх", SlutWalk) стали следствием конфликта, происшедшего в Йоркском университете. Выступая перед студентами юридического факультета на семинаре по безопасности, офицер полиции Торонто Майкл Сангинетти заявил: "Никто к вам не пристанет, если вы не будете одеваться, как шлюхи". Позднее он написал в университет письмо с извинениями.

Похожие парады проходят в Тель-Авиве. В мае 2017 года тель-авивский "Марш шлюх" состоялся на фоне обсуждения нескольких случаев группового изнасилования девушек, в том числе несовершеннолетних. В отличие от либерального Тель-Авива, Иерусалим более консервативен, в нем много религиозных общин - от ортодоксальных иудейских до мусульманских.

В некоторых городах США "марши шлюх" проходят в апреле. Так, несколько десятков студентов Университета Невады в Лас-Вегасе прошли по улицам в знак протеста против выраженного Сангинетти подхода к проблеме насилия.

Тем временем омский общественник Анатолий Степанов во время публичных слушаний горсовета 2 июня предложил легализовать проституцию для пополнения госбюджета, сообщает "СуперОмск". Причем речь идет не только об Омской области. "Необходимо набраться смелости, решительности, особого депутатского героизма и мужества и принять Соломоново решение - обратиться в Заксобрание Омской области и к губернатору Виктору Назарову с предложением, чтобы они обратились в Госдуму, Совфед и к президенту Владимиру Путину, чтобы были внесены изменения в федеральное законодательство и наконец-то легализована проституция на всей территории РФ", - заявил активист.

По данным Степанова, в России насчитывается от одного до трех миллионов проституток, и они зарабатывают от двух до шести миллиардов рублей. Только в одной Омской области жриц любви как минимум две тысячи, их доход которых составляет 3,6 миллиарда рублей и за счет 13-процентных налоговых отчислений может приносить в региональный бюджет более 500 млн рублей.

Новость по теме:

Сибирские разбитые дороги сможет спасти при капитализме только проституция