Жители Южного шоссе Нижнего Новгорода протестуют против уплотнительной застройки

Жители «Зеленого двора» Южной шоссе (д.д. 34 - 40А), выступающие в защиту своего двора от точечной застройки, провели 1 июня, в День защиты детей, пикет с участием детей. Дети нарисовали рисунки, в которых изобразили, как они видят уплотнительную застройку в своем дворе. Выставку рисунков детей развернули во время пикета.

Также дети могли нарисовать рисунки во время акции: листы ватмана были прикреплены на стенки куба на площадке перед торговым центром на Южном шоссе, 35. Всем участникам-детям подарили сладкие призы.

В акции приняли участие около 20 человек. На рисунках дети написали: «Хватит есть наш город!», «Мы не хотим дом, мы хотим детскую площадку», «Мы не отдадим наш двор!». На рисунках застройщик давит сапогом цветы, поедает деревья, дом черного цвета раздавливает попавших под него людей.

Также на этом пикете собрали еще 95 подписей к предыдущим 420 подписям (пикеты и митинг). Итого на сегодня на пикетах и митинге собрано 515 подписей. Главным требованием жителей является запрет стройки во дворе, расторжение договора аренды земли с застройщиком, возвращение ситуации к начальному состоянию. В случае отказа городских властей выполнить это требование, жители призывают к отставке главы городской администрации С. Белова.