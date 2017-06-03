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Московский листок

Фашизм на Украине лезет буквально изо всех ее смердящих отверстий!

Опубликовано 03.06.2017 автором Бенес Айо в разделе комментариев 2

украина фашизм майдан социал-дарвинизм

Уважаемые товарищи, Украина с каждым днем все больше превращается в тоталитарное, откровенно фашистское государство. И это несмотря на постоянные заявления киевских политиканов о том, что Украина является членом европейского сообщества, придерживается демократических принципов и чуть ли защищает Европу от российского варварства и империализма.

Однако, в реальности, как мы видим, только лишь в середине мая Незалежная получила безвизовый режим с ЕС, как сразу же начала грубо попирать европейские ценности и нарушать нормы демократии. Фашизм на Украине лезет буквально изо всех ее смердящих отверстий!

Во-первых, это недавний обстрел и избиение охранниками Яроша (ультра правый экстремист и нардеп ), в частности Дмитрием Навороцким, таксиста, отказавшегося сказать нацистское приветствие " Слава Украине ". Ярош – официальное лицо украинской политики и глава фракции в Раде до сих пор даже не удосужился объяснить произошедшее.

Во- вторых, это антисемитские высказывания генерала СБУ Василия Вовка в фейсбуке. Он в крайне грубой призывал к расправе над евреями и оскорблял еврейский народ. При этом никакой реакции правоохранительных органов не последовало.

В-третьих, это принятие 16 марта указа президента Украины Петра Порошенко, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, также запрещается доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и ресурсам «Яндекса» и Mail.ru.

По мнению специалистов реализовать решение президента о введении санкций в отношении российских сайтов будет проблематично из-за того, что в стране еще не наработаны соответствующие механизмы и эта процедура требует значительных финансовых вложений и времени для перестройки сетей доступа к интернету (короче укропия накладывает экономические санкции сама на себя !!!).

Кстати в Днепропетровске интернет провайдеры отключившие российские сайты, представляют людям возможность пользоваться ими за взятку! Не исключено, что Порошенко получает определенный откат с этого нового украинского бизнеса.

Отмечу, что большая часть мира осудила интернет тоталитаризм Украины.

В МИД РФ заявили, что решение Киева о запрете российских сайтов противоречит принятым в Европе и мире принципам и ограничивает доступ граждан Украины к информации.

Официальный представитель МИД Германии Шефер в прошлую среду заявил, что санкции Украины в отношении российских СМИ не соответствуют европейским ценностям и ущемляют свободу слова.

Генсек Совета Европы Турбьерн Яглад заявил, что блокировка социальных сетей, поисковых систем, почтовых служб и новостных веб-сайтов противоречит европейскому общему пониманию свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации и такие широкие запреты не соответствуют принципу пропорциональности.

Кроме того, ряд европейских право защитных организаций ( например, Human Rights Watch ) и ООН осудили Киев за ограничение доступа к информации.

Кроме того, что под запретом на Украине теперь и георгиевская ленточка, которая считается одним из символов победы над нацизмом.

Напомню, что ранее Верховная рада Украины приняла закон, которым предлагается ввести административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты.

Напомню, что на 9 мая на Украине многие жители участвовали в праздничном параде и держали в руках красные советские знамена ( отмечу, что победа над фашизмом – это заслуга советского народа, который воевал под руководством ВКПб, и более совершенной социальной системы СССР, нежели в Германии и прочих странах. Поэтому вполне естественно, что на день Победы мы шагаем с красными флагами в руках !!). За это они были грубо схвачены и арестованы. Это вызвало негодование западной правозащитной организации Amnesty International , которая осудили это нарушение прав человека и потребовала выпустить задержанных. На что европеец Порох ответил «такие у нас законы и вы, ЕС, должны их знать».

Я лично жил в Англии 7 лет и являюсь членом марксистско – ленинской коммунистической партии Великобритании. В этой стране действует около 20 компартий и радикально левых организаций и мы постоянно ходим на митинги и пикеты с Советскими Красными Флагами, портретами Ленина и Сталина и жестко клеймим британскую буржуазию. Вот это есть демократия!

Следующий архитупой и антиевропейский опус Порошенко – это его обращение после церемонии подписания решения о введении безвиза с ЕС к президенту Европарламента Антонио Таяни с требованием запретить евродепутатам ездить в Крым и Донбасс.

И этот идиот рвется в Европу и хочет выглядеть демократом! И при этом намерен ограничить свободу передвижения и политической деятельности евродепутатов!

Думаю, ЕС пошлет Пороха в баню!

Напомню, что в Донбасс регулярно приезжают члены Европарламента и занимаются вопросами перемирия и гуманитарной помощи. На недавно прошедшем форуме левых сил присутствовали левые Европарламентарии и пообещали поднять на уровне ЕС вопрос о признании ЛДНР.

Я полагаю, что Порох не хочет, чтобы европейские депутаты видели бы, как живут граждане ЛДНР, как их обстреливают укропы, вероломно нарушая минские соглашения, и как искренне наши люди желают видеть свою Родину свободной, демократичной и процветающей и никакие мы не террористы.

В начале года Украина начала рассматривать законопроекты о сокращении числа школ с русским языком обучения и их постепенном переводе на украинский, а также о запрете использования русского языка в официальных структурах ( за это собираются штрафовать на 130 долларов ). И это несмотря на то, что 80% населения Украины говорит на великом и могучем.

Таким образом Киевская хунта копирует латвийский опыт этноцида и апартеида. Напомню, что Латвия начала так называемую реформу русских школ еще в 2004 году, сначала с билингвальных вариантов и в 2018 году собирается сделать все школы чисто латышскими. Это есть насильственная ассимиляция (этноцид), то бишь целенаправленное уничтожение определенной этнической группы.

Кроме того, постоянно осуществляются попытки втянуть православную церковь — крупнейшую в стране — в политическое противостояние и три дня тому назад предпринятый еще один шаг в этом направлении безусловно усугубит гражданский конфликт на Украине и осложнит реализацию Минских договоренностей.

Речь идет о том, что Украинский парламент планировал рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций.

Первый предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной «страной-агрессором», смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с властями.

Второй законопроект предполагает предоставить прихожанам право менять юрисдикцию общин, центры которых действуют как на Украине, так и за ее пределами.

Но потом голосование по этому проекту было отменено якобы ввиду отсутствия большинства парламентариев. Хотя в реальности режим скорее всего испугался реакции мирового сообщества на эту сугубо репрессивную меру, которая узаконит захват храмов.

В ответ Россия потребовала однозначной реакции от других лидеров стран нормандского формата, австрийского председательства ОБСЕ и ее государств-участников на ущемление русского Православия на Украине.

Напомню, что на Украине действует каноническая Украинская православная церковь (самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата), а также непризнанные мировым православием Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

При этом УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014–2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.

Напомню, что и в докладах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине зафиксированы факты, отражающие политику силового отчуждения церковного имущества на примере храма в Ровенской области.

Я лично рассматриваю бандеровскую дискриминацию русского православия на Украине и гонения на наших священников (вплоть до убийств ), как один из аспектов зоологической русофобии киевского режима.

В общем своими деяниями киевский режим демонстрирует свою полную ублюдочность и тоталитаризм. Ему не место ни в европейском, ни в евразийском , ни в каком либо другом цивилизованном сообществе! Место киевской хунты - только в тюрьме, на параше!!

Как сказал известный русский социолог Александр Зиновьев, антикоммунизм есть крайняя форма русофобии. Ведь неспроста же в укропии уничтожаются памятники Ленину и Советской эпохе, запрещена коммунистическая идеология и наряду с этим происходит дикая дискриминация русскоязычных жителей.

С одной стороны украинская буржуазия разжигает межнациональную рознь между украинцами и русскими трудящимися для их отвлечения от классовой борьбы . С другой - киевская хунта боится, что русские жители Украины при поддержке российских левых могут объединить всех трудящихся страны и свергнуть ненавистный фашистский режим.

Как мы видим , Украина как псевдо государственный проект противоречит даже нео либеральным западным нормам и представляет из себя террористическую диктатуру монополистического капитала, то бишь фашизм. Ущемляются права человека, происходит гонение на инакомыслящих; религиозная нетерпимость, русофобия и шовинизм являются государственной идеологией и последняя капля - это террористическая агрессия против Донбасса с массовыми казнями, пытками, мародерством и обстрелами мирных селений из тяжелой артиллерии.

Фашизм налицо! Куда смотрит Европа и все мировое сообщество!?



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Смердящие отверсвия у страны это еще где? написал 03.06.2017 00:18
Что за дурь курит автор ?
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(без названия)
Потоки сознания написал 03.06.2017 00:16
Что за бред сумасшедшего?
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