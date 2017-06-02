Сырьевая империя давно проедает резервы и без революции её ждут только голодные годы

Российскую экономику впереди ждут два непростых года. В настоящее же время Россия живет в долг, "проедая резервы". Такое мнение в кулуарах Петербургского международного экономического форума выразил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

"Нам придется пройти непростые годы - 2018-й и 2019-й. А уже с 2020 года мы можем наращивать расходы чуть более чем на 0,5 трлн рублей в год", - объявил он. Силуанов также отметил, что бюджет на следующий год должен быть определен уже в самое ближайшее время.

"Мы сейчас, по сути, живем в долг, проедая резервы. Наша задача - выйти из этой ситуации и сделать бюджет сбалансированным при цене на нефть в 40 долларов за баррель. На наши возможности и расходы влияют и доходы от дивидендов госкомпаний. Если мы придерживаемся позиции о 50% от чистой прибыли, у нас появляется возможность несколько превысить плановые показатели расходов, которые учтены на 2018-й и 2019 годы", - пояснил он.

По словам Силуанова, в 2017 году выпадающие доходы бюджета от дивидендов госкомпаний российские власти планируют компенсировать повышением собираемости налогов и ростом нефтегазовых доходов. "В целом бюджет растет почти на 50% к прошлому году, если брать срок с января по текущий период времени", - отметил глава Минфина.

При этом министр финансов признал, что уже в этом году власти могут начать использовать ресурсы резервного фонда. "Мы стараемся максимально отдалить это решение, поскольку у нас есть и остатки. Думаю, что подойдем к концу осени - ближе к зиме", - заявил Силуанов.

В то же время он рассказал о том, что Минфин закладывает в проект бюджета на 2018-2020 годы такой же предельный объем внешних займов, как и в 2017 году - на уровне семи миллиардов долларов.

"Чисто на внешних рынках - три миллиарда долларов, мы не хотим больше занимать. У нас там будет продолжаться еще обмен. Поэтому чисто заимствования на рынках - три миллиарда долларов, и потом уточнение просто на величину обмена, не больше семи миллиардов долларов", - заявил Силуанов (цитата по РИА "Новости").

И со стороны нефтянки-кормилицы Путинской России ждать не приходится ничего хорошего. Период низких цен на нефть зафиксирован надолго. Об этом, как передает ТАСС, заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава "Роснефти" Игорь Сечин. В последнее время цены зафиксировались на уровне 45-50 долларов за баррель, Brent на короткое время превышает этот интервал, а волатильность рынков значительно выросла, пояснил он.

Договоренности ОПЕК и других стран-экспортеров, в частности России, в конце 2016 года дали рынку лишь краткосрочную передышку, и пока что нельзя "говорить о стабилизации или устойчивом переломе негативных рыночных тенденций".

"Ряд крупных производителей, которые не участвуют в договоренностях, активно используют конъюнктуру для усиления собственной рыночной позиции, что, скорее, создает предпосылки для новой нестабильности", - отметил Сечин.

Тем временем, напомнил глава "Роснефти", сланцевые производители в США стали крупными экспортерами, они выбрасывают на рынок свыше 1,3 млн баррелей в сутки. Майские данные показывают, что добыча в США достигла максимума за последний 21 месяц. Активно растет добыча нефти в Нигерии, Ливии. По оценкам некоторых экспертов, по итогам мая общая добыча ОПЕК превысила по ноябрьским соглашением объемы на 450 тыс. баррелей.

От редакции: Если учесть, какие при кризисе бонусы у менеджеров "государственных" нефтедобывающих компаний (выросли в сто раз!) - вот вам и источники повышения благосостояния рядовых граждан РФ. Без экспроприации этих явных миллиардных излишков, которые путинская Система почитает за правило класть в личные карманы - ничего хорошего для кризисной РФ не планируется. Право на национализацию и социализм предстоит вырывать у паразитического класса силой, силой масс. А если плыть по течению - действительно, либералы честно не обещают ничего хорошего, кроме дальнейшей приватизации национальных богатств и обнищания масс. Два года с затянутыми поясами, учитывая и до этого кризисное бытие - это уже слишком. Пора принимать решения.

Д.Ч.

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