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Московский листок

Пенсионер - враг народа!

Опубликовано 03.06.2017 автором в разделе комментариев 0

власть пенсия государство грабеж
Пенсионер - враг народа!

В России нынешние параметры выхода на пенсию устарели, пенсионный возраст должен повышаться. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов, сообщает РИА Новости. «Мне кажется, даже для самих людей слышать в 55 лет для женщин, в 60 для мужчин, что они должны уйти на пенсию по старости, для человека должно быть неприятно», — заявил Швецов на Петербургском международном экономическом форуме.

Мне, конечно, неприятно, но я бы потерпел. Мне ведь не то неприятно, что через 3 года государство обязано будет мне платить некую малость, чтоб не подох. А то, что старый уже, вот что неприятно. Но продлить молодость путем откладывания выхода на пенсию... Ну это как в анекдоте,  когда мужик попросил у господа сделать ему член до земли - и тут же трамваем ему обе ноги и отрезало.

Про то, что "денег нет, но вы держитесь" даже шутить уже надоело.

Но возникает вопрос - а почему денег-то нет, после стольких лет всяческого процветания? Или нам чего-то недоговаривали?

И почему на мою будущую пенсию денег нет, а на очень многое другое их, денег этих, завались просто!

Это значит, что вместо того, чтобы укреплять социальный сектор, государство, заручившись моим доверием, просрало мои пенсионные накопления?

Государство - это ведь как колхоз. Или, если хотите, как общество с ограниченной отвественностью. Есть бюджет (общий котел, общак) и есть некие выборные люди, которые обязуются этот общественный фонд всячески приумножать. А они, стало быть, накупили себе и своим блядям замков, вилл, яхт, самолетов и машинок всяких, на это дело общественный фонд и профукали. И даже не столько разворовали напрямую, сколько просрали по нерадивости. Потому что, допустим, там, где не просирают, например, в Саудовской Аравии (не к ночи будь помянута), и шейхи в золоте купаются, и простые арабы давно живут при потребительском коммунизме.

А у нас шейхи еще покруче, а вот с простыми гражданами - беда. Выходит, что даже на минимальный прокорм старикам (а пенсия это именно минимальный прокорм) не хватает. И выдумываются разные хитрые способы "вычеркнуть" лишние рты из числа стариков. Например, прибавить лишние 5 лет на "молодость". Или не платить пенсию всем, а лишь некоторым. Или отобрать пенсии у работающих стариков - либо живи впроголодь, либо работай до гробовой доски.

В общем, торжество гуманизма и изобретательности.

Хотя ведь предлагал же Собянин всех негодящих пенсионеров потихоньку вывезти из Москвы в Переяславль-Залесский. Правда, не договорил до конца - а там утопить всех в Плещеевом озере для прокорма редкой тамошней ряпушки, потому как все пенсионеры в Переславле не поместятся.

Тогда, правда. не послушались, а теперь, может, и призадумаются. Дело ведь предлагал! 

В Европах взвоют, конечно, а нам-то что? Время самое подходящее, все нас бросили, а Макрон ихний сопливый нашего так обидел, так обидел... А вот мы им в отместку свое старичье на корм рыбам и отправим. Будут дальше выступать - мы пенсионный возраст еще понизим, лет до 50-ти - и всех опять в прорубь. Наш ответ Макрону!

Конечно, идти на корм рыбам человеку может быть и неприятно. Но один раз можно и потерпеть. На благо Отечества!



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