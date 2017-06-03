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Московский листок

Трамп продолжает привлекать во власть опытных и знающих

Опубликовано 03.06.2017 в разделе комментариев 0

путин трамп
Трамп продолжает привлекать во власть опытных и знающих

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру бизнесмена Ричарда Спенсера на пост министра военно-морских сил (ВМС), передает Reuters, теперь его кандидатуру должен утвердить сенат.

Ричард Спенсер был капитаном морской пехоты в 1976-1981 годах и в течение пяти лет служил в Совете по оборонному бизнесу. Последние 12 лет он работал в финансовом секторе, а сейчас занимает должность старшего партнера в инвестиционной компании Fall Creek Management.

- Все обращают внимание, что Спенсер в молодости имел какое-то отношение к ВМФ, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - А я бы обратил внимание на другое. Трамп без тени смущения выдвигает на высокие посты людей очень немолодых, но очень успешных. В 1976 году я, например, еще учился в школе, а в России я уже давно бесперспективен по возрасту. В странах третьего мира, к которым на самом деле относится и сегодняшняя Россия, очень любят выдвигать на важные позиции молодых людей без опыта. Чем превращают эти страны в "дебилократии" или, говоря более привычным языком, в "конченые страны". В США же, деклалировав программу реиндустриализации, Трамп привлекает к управлению старых и опытных управленцев, к которым относится и сам. То есть людей, которые понимают не только что надо делать, но и как это делать. Он не боится конкуренции со стороны людей опытных и знающих. Он сам такой. Это, конечно, отражает и возрастную характеристику американского общества, где намного выше, чем у нас не просто продолжительность жизни, но активная ее продолжительность, когда толковые специалисты не только сохраняют силы и здоровье, но и имеют востребованность со стороны общества и государства. Трамп понимает, что у него есть четыре, максимум восемь лет, чтобы войти в историю Америки. И воровать ему не надо, он уже старый и очень богатый. А президентам и диктаторам из стран третьего мира нужно сохранять свою власть как можно дольше, а главный результат их правления - это его длительность. Существенная разница. Я бы сказал, уровневая. Кстати, Китай,  претендующий на роль сверхдержавы, тоже давно решил вопрос с преемственностью власти, как и вопрос сохранения ценных кадров. Результат мы видим.



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