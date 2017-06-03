Полтавченко поторапливает РПЦ прибрать к рукам Исаакий

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявляет, что Смольный до сих пор не получил заявку от Русской православной церкви по поводу передачи в пользование Исаакиевского собора.

"Передача Исаакиевского собора может состояться при соблюдении двух условий: это обращение РПЦ и полное соблюдение всех законодательных процедур", - сказал Полтавченко журналистам в Петербурге в пятницу.

"Пока заявка не поступила", - добавил он.

В январе власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование православной церкви на срок 49 лет, при этом сохранив его музейную функцию. Это решение вызвало широкий общественный резонанс.

Тем временем разгорается сандал с увольнением под влиянием попов и.о. директора музея, располагавшегося в Исаакии.

Бывший заместитель директора государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Ирада Вовненко, назначенная двумя днями ранее и.о. директора учреждения, вчера заявила, что покидает свой пост.

"Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого", - рассказала она РИА "Новости".

После назначения Вовненко российские СМИ обратили внимание на ее творчество, в частности изобилующие эротическими сценами любовные романы. "Фонтанка" же сообщала, что в Смольном сразу же после назначения и.о. директора решили поменять Вовненко на другую кандидатуру. Как утверждалось, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко дал указание кадровой службе подыскать подходящего человека, причем непременно мужчину.

Источник "Фонтанки" в правительстве Петербурга утверждал, что, по мнению руководства города, "руководить таким объектом может только мужчина".

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