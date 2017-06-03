Полтавченко поторапливает РПЦ прибрать к рукам Исаакий

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявляет, что Смольный до сих пор не получил заявку от Русской православной церкви по поводу передачи в пользование Исаакиевского собора.
"Передача Исаакиевского собора может состояться при соблюдении двух условий: это обращение РПЦ и полное соблюдение всех законодательных процедур", - сказал Полтавченко журналистам в Петербурге в пятницу.
"Пока заявка не поступила", - добавил он.
В январе власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование православной церкви на срок 49 лет, при этом сохранив его музейную функцию. Это решение вызвало широкий общественный резонанс.
Тем временем разгорается сандал с увольнением под влиянием попов и.о. директора музея, располагавшегося в Исаакии.
Бывший заместитель директора государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Ирада Вовненко, назначенная двумя днями ранее и.о. директора учреждения, вчера заявила, что покидает свой пост.
"Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого", - рассказала она РИА "Новости".
После назначения Вовненко российские СМИ обратили внимание на ее творчество, в частности изобилующие эротическими сценами любовные романы. "Фонтанка" же сообщала, что в Смольном сразу же после назначения и.о. директора решили поменять Вовненко на другую кандидатуру. Как утверждалось, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко дал указание кадровой службе подыскать подходящего человека, причем непременно мужчину.
Источник "Фонтанки" в правительстве Петербурга утверждал, что, по мнению руководства города, "руководить таким объектом может только мужчина".
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бес толковый написал 03.06.2017 12:18
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А зачем ждать? Возьми к себе домой пару азербайджанцев. Они тоже люди,им жить где-то надо. Заодно и границы уничтожишь между ними и своей женой. Вполне по интенационалистически.
Valeriy Bondarik. Edmonton. написал 03.06.2017 12:02
ОСТАНОВИТЕ - рпц!
Остановите ОККУПАНТА!
>ЧТО такое РПЦ =
Р,оссию;
П,оРАБощает;
Ц,ерковь;
``````````
Увы - в РЕЛИГИОЗНУЮ
ЗОНУ - Россия МОЖЕТ
превратиться,ЕСЛИ...
от религии (СРОЧНО!)
не Освободиться!
```````
Методы этой РПЦ -
Оккупационно-
Захватнические!
>РПЦ выполняет ВСЕ ЦУ
ИЗ-ВНЕ...СТАВ главным
Захватчиком(увы - ТАК)
недвижимости в стране!
`````
Уже обратили ВНИМАНИЕ
на то,что...Господин
Кирилл Гундяев(кликуха
КИРГУН...)СТАНОВИТСЯ
гораздо Влиятельнее
чем ТОТ...у кого Он -
на содержании...т.е.
Главнее-Авторитетнее...
самОГО политика Путина.
[КИРГУНА превращают
в...т.н."духовного-
лидера" страны,в
ПРИСЛУЖЕНИЕ которому,
вот такие,как Вова Путин и т.п.- просто
П Р И С Т А В Л Е Н Ы]
>неНАВЯЗЧИВО ВНУШАЮТ
стране(ИЗ ВНЕ...)что
"Духовный-гуру"...
Гундяев,как-бы "чист"
среди(НА-ФОНЕ...)разных
политических ПРОХИНДЕЕВ
и т.п. полит-негодяев!
` ` ` ` `
ГОВОРЯТ...что "имидж"
Путина - УХУДШАЕТСЯ!
[Гундяй СТАРАЕТСЯ...]
* А вот Имидж Гундяя -
ПРЕВОСХОДИТЬ Путинский
УЖЕ начинает...Так что
- "Духовный-гуру" - УЖЕ
в...Не коронованного,
Нового православного
Царя превращается...
*И этим Царем - НЕ Вова
а...Кирилл СЧИТАЕТСЯ?
- - -
Во ЧТО Россия,ИЗ-ЗА
РПЦ превращается...!!!
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так...мысли
мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
*Хорошего Вам(ВСЕМ...)
настроения!- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий
Бондарик.Эдмонтон.
Канада. 03-6-17.
Лис написал 03.06.2017 11:51