Начало лета ознаменовалось в Ленинграде смертью от переохлаждения... человечности

Пожилая женщина насмерть замерзла в Петербурге на автобусной остановке, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник в медицинских кругах города в субботу. Город в первые дни лета оказался во власти холодного циклона, по данным регионального Гидрометцентра, ночью возможны заморозки до минус 1 градуса.

Женщину 70-75 лет госпитализировали с остановки общественного транспорта на Заневском проспекте, 71. "Врачи Александровской больницы диагностировали у пенсионерки переохлаждение тяжёлой степени", - отметил источник агентства.

Женщина скончалась в больнице.

На начало июня синоптики прогнозировали в Петербурге прохладную погоду с ветром и дождями.

Погоду в регионе определяет тыл обширного малоподвижного циклона с центром над севером Архангельской области.

В пятницу дул сильный ветер, порывами до 20 м/с, по всей области прошли осадки в виде дождя с мокрым снегом. Температура воздуха - плюс 3-8 градусов.

В субботу и воскресенье ожидается постепенное улучшение. Ветер северо-западного направления ослабеет до 7-12 м/с, в воскресенье до 3-8 м/с. В субботу дожди будут кратковременными, в воскресенье прояснится. При этом температура воздуха ночью - плюс 2-7 градусов, а в ночные часы воскресенья местами заморозки до минус 1 градуса.

От редакции: В 2007-м году, десять лет назад, когда мы занимались не просто оппортунизмом, а даже спойлерством перед думскими выборами вместе с ПСС (Партия социальной справедливости - давно забытая, конечно), в Москве усилием небольшого актива тогда нам дружественой РРП удалось спасти от обморожения немало человек именно на остановках. Идея акции была, конечно же, гораздо глубже - разбудить социум от спячки, ведь люди на остановках замерзали и осенью (ноябрь стоял на дворе), и это были не обязательно бомжи, хотя чаще всего именно они.

Поскольку мы не стесняемся ни одной из страниц своей политической биографии, то готовы поделиться опытом. Чтобы потом не говорили - это, мол, знаете ли, выдумали в "ЕдРе" для своего пиара (а ведь выдумают! выборы-то у всех скоро), - нет, мы это делали уже в 2007-м. Другое дело, что с тех пор ничего не изменилось, и если небольшой бюджетик спойлерской партейки можно было пустить частично на такое социально справедливое дело, то хорошо ведь, безотносительно того, кто на этом выиграл (не выиграл никто, а ФОРУМ.мск ничто не помешало тогда же и отключить от розетки Чурову, просто потому что "антипитерский" угар предвыборной кампании с его точки зрения зашкалил - вот такие были мы оппортунисты и спойлеры, КПРФ.ру вообще никто никогда так не "редактировал"). А митинг, на который ссылочка ниже - мы проводили на Болотной. Да-да, провидцы - в чём-то мы намётывали будущую политическую географию, ведь и Первую Болотную, митинг, частично вёл всё тот же главный редактор... И 10 лет спустя нас пытаются точно так же отключить - историческое время не сдвинулось вперёд ни на шаг, только реакционно пятится.

Ну, а что случилось в этот раз? Да, пенсионерка, а вовсе не бомжиха. Да, народ охладел душами как раз до того состояния, когда льдом безразличия можно порою и убить, если с большой высоты уронить его... Да, нынче вроде бы лето, а не зима... Не надейтесь, именно зима - календарь врёт. И победить эту зиму, что похуже ядерной, можно только революцией. Сурово? Но ведь так же. В городе пока только трёх революций...

Д.Ч.

Материалы по теме:

Партия сдала кровь

Главный редактор ФОРУМа.мск провел митинг Партии социальной справедливости в защиту стариков