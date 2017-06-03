Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Начало лета ознаменовалось в Ленинграде смертью от переохлаждения... человечности

Опубликовано 03.06.2017 в разделе комментариев 0

кризис ленинград нулевые мороз
Начало лета ознаменовалось в Ленинграде смертью от переохлаждения... человечности

Пожилая женщина насмерть замерзла в Петербурге на автобусной остановке, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник в медицинских кругах города в субботу. Город в первые дни лета оказался во власти холодного циклона, по данным регионального Гидрометцентра, ночью возможны заморозки до минус 1 градуса. 

Женщину 70-75 лет госпитализировали с остановки общественного транспорта на Заневском проспекте, 71. "Врачи Александровской больницы диагностировали у пенсионерки переохлаждение тяжёлой степени", - отметил источник агентства. 

Женщина скончалась в больнице. 

На начало июня синоптики прогнозировали в Петербурге прохладную погоду с ветром и дождями. 

Погоду в регионе определяет тыл обширного малоподвижного циклона с центром над севером Архангельской области. 

В пятницу дул сильный ветер, порывами до 20 м/с, по всей области прошли осадки в виде дождя с мокрым снегом. Температура воздуха - плюс 3-8 градусов. 

В субботу и воскресенье ожидается постепенное улучшение. Ветер северо-западного направления ослабеет до 7-12 м/с, в воскресенье до 3-8 м/с. В субботу дожди будут кратковременными, в воскресенье прояснится. При этом температура воздуха ночью - плюс 2-7 градусов, а в ночные часы воскресенья местами заморозки до минус 1 градуса.

От редакции: В 2007-м году, десять лет назад, когда мы занимались не просто оппортунизмом, а даже спойлерством перед думскими выборами вместе с ПСС (Партия социальной справедливости - давно забытая, конечно), в Москве усилием небольшого актива тогда нам дружественой РРП удалось спасти от обморожения немало человек именно на остановках. Идея акции была, конечно же, гораздо глубже - разбудить социум от спячки, ведь люди на остановках замерзали и осенью (ноябрь стоял на дворе), и это были не обязательно бомжи, хотя чаще всего именно они.

Поскольку мы не стесняемся ни одной из страниц своей политической биографии, то готовы поделиться опытом. Чтобы потом не говорили - это, мол, знаете ли, выдумали в "ЕдРе" для своего пиара (а ведь выдумают! выборы-то у всех скоро), - нет, мы это делали уже в 2007-м. Другое дело, что с тех пор ничего не изменилось, и если небольшой бюджетик спойлерской партейки можно было пустить частично на такое социально справедливое дело, то хорошо ведь, безотносительно того, кто на этом выиграл (не выиграл никто, а ФОРУМ.мск ничто не помешало тогда же и отключить от розетки Чурову, просто потому что "антипитерский" угар предвыборной кампании с его точки зрения зашкалил - вот такие были мы оппортунисты и спойлеры, КПРФ.ру вообще никто никогда так не "редактировал"). А митинг, на который ссылочка ниже - мы проводили на Болотной. Да-да, провидцы - в чём-то мы намётывали будущую политическую географию, ведь и Первую Болотную, митинг, частично вёл всё тот же главный редактор... И 10 лет спустя нас пытаются точно так же отключить - историческое время не сдвинулось вперёд ни на шаг, только реакционно пятится.

Ну, а что случилось в этот раз? Да, пенсионерка, а вовсе не бомжиха. Да, народ охладел душами как раз до того состояния, когда льдом безразличия можно порою и убить, если с большой высоты уронить его... Да, нынче вроде бы лето, а не зима... Не надейтесь, именно зима - календарь врёт. И победить эту зиму, что похуже ядерной, можно только революцией. Сурово? Но ведь так же. В городе пока только трёх революций...

Д.Ч. 

Материалы по теме:

Партия сдала кровь

Главный редактор ФОРУМа.мск провел митинг Партии социальной справедливости в защиту стариков



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к реновации?:
Результаты
Интернет-ТВ
В.Жуковский: обреченные на "нефтяной пузырь"
В.Жуковский: обреченные на "нефтяной пузырь"
03.06.2017
Фашизм на Украине лезет буквально изо всех ее смердящих отверстий!
Фашизм на Украине лезет буквально изо всех ее смер...
03.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Начало лета ознаменовалось в Ленинграде смертью от переохлаждения... человечности (0)
Полтавченко поторапливает РПЦ прибрать к рукам Исаакий (4)
Трамп продолжает привлекать во власть опытных и знающих (6)
Жители Южного шоссе Нижнего Новгорода протестуют против уплотнительной застройки (3)
Слишком много ошибок для одного сельского поселения (10)
Пенсионер - враг народа! (28)
Фашизм на Украине лезет буквально изо всех ее смердящих отверстий! (69)
Сырьевая империя давно проедает резервы и без революции её ждут только голодные годы (7)
Еврейский "марш шлюх против насильников" взволновал мир (10)
Сибирские разбитые дороги сможет спасти при капитализме только проституция (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Помутнение рассудка велико...
Максим Калашников Максим Калашников: ФРОНТ ПРОТИВ НЕВМЕНЯЕМЫХ
Дарья Митина Дарья Митина: Знай наших!
Максим Калашников Максим Калашников: О К.Бабкине, киевском стрелке и трампоманах
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss