Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

2,5 года заключения по статье, которая не предусматривает тюремного наказания

Опубликовано 04.06.2017 в разделе комментариев 0

рабочие казахстан репрессии назарбаев
2,5 года заключения по статье, которая не предусматривает тюремного наказания

В минувший четверг 1 июня в Астане апелляционная инстанция оставила решение суда в отношении профсоюзного лидера нефтяников Нурбека Кушакбаева в силе. Теперь он будет отбывать 2,5 года заключения в застенках режима и еще выплачивать работодателю «ущерб» в 80 тысяч долларов, якобы нанесенный ему призывами к забастовке и голодовке.

Всего два часа понадобилось судье, чтобы разобраться в сути апелляции и отклонить все доводы защиты. По мнению суда, являющегося современной инквизицией диктатуры и добывающих корпораций, вся «вина» Нурбека Кушакбаева доказана и по статье, которая не предусматривает тюремного наказания, он будет находиться в лагере.

Подобное решение вынесено специально в Астане, чтобы еще раз наглядно продемонстрировать нефтяникам и жителям Мангистау и всего Западного Казахстана, что за любыми забастовками политического характера, где выносятся требования свободы профсоюзной деятельности, последуют незамедлительные карательные меры и репрессии.

Это подкрепили не только приговорами Нурбеку Кушакбаеву и Амину Елеусинову, но и увольнением десятков активистов, которые участвовали в массовой голодовке протеста в январе этого года. Эти действия направлены на уничтожение передовых организаций Конфедерации Независимых Профсоюзов Республики Казахстан (КНП РК) с целью недопущения развития в стране независимого профсоюзного движения.

С этой целью и были возбуждены уголовные дела против руководителя КНПРК Ларисы Харьковой, а также против ее зама Нурбека Кушакбаева и председателя ООС Амина Елеусинова. В правительственных СМИ началась беспрецедентная кампания как против нефтяников, так и против КНПРК, навеянная страхом акорды перед возможностью повторения массовой забастовки 2011 года в Мангистауском регионе.

Также понятно почему арестованных 20 января Нурбека Кушакбаева и Амина Елеусинова в наручниках на самолете отвезли в Астану за три тысячи километров от Актау. Власти резонно испугались, что СИЗО города Актау могут штурмом взять разъяренные нефтяники разных нефтепромыслов и местные жители. Ведь более 600 рабочих намеревались продолжать голодовку протеста, которая должна была перерасти в общую забастовку.

Лишившись руководства и своих лидеров, нефтяники прекратили борьбу, и голодовка закончилась поражением, а сам офис и касса профсоюза были арестованы полицией. «Центр солидарности с арестованными» так и не заработал в следствии соглашательства ее деятелей с властями и со спецслужбами. В самом Актау после перевозки арестованных лидеров, пошли суды уже над наиболее активными участниками голодовки, на которых также были наложены громадные штрафы.

Амина Елеусинова сразу же попытались сломать в СИЗО Астаны, предложив дать «явку с повинной», пообещав взамен прекратить уголовное преследование. В отсутствие адвоката было записано видео с ним, где он признавал «вину» и просил о снисхождении, которое затем с провокационными целями рассылалось активистам профсоюза ООС для его же дискредитации. После встречи с адвокатами, Амин Елеусинов отказался от этой «явки с повинной».

Этот отказ, а затем повторное признание вины и процессуальное соглашение с прокуратурой, не помешало суду в итоге осудить его на два года заключения. Хотя ему грозило до семи лет заключения за якобы расхищение профсоюзных средств. Дело, которое могло решаться только внутри профсоюза или в суде в гражданском порядке, еще раз показало всему миру, что государство в Казахстане грубо вмешивается во внутренние дела профсоюза.

Похожий пример уже был с историей голодовки и затем массовой забастовки в АО «КаражанбасМунайГаз» с мая по декабрь 2011 года, когда китайским работодателем при  помощи полиции был арестован офис и касса профсоюза, и в отношении юриста профсоюза Натальи Соколовой было возбуждено уголовное дело за «разжигание социальной розни» по инициативе менеджера и гражданина КНР Юань Му.

Сейчас государство на примере суда над лидерами нефтяников Мангистау еще раз показало, что не допустит наличие независимых профсоюзов в стране и будет постоянно подавлять любую попытку создания своих объединений, проведения собраний, митингов и забастовок. Все остальное от лукавого, как и регистрация всего за один месяц так называемого содружества профсоюзов «Аманат», с целью дезориентации активистов и отрыва первичных организаций от запрещенной Конфедерации Независимых Профсоюзов Казахстана.

Единственным является в условиях диктатуры – это участие рабочих в формировании своей политической партии, и классовых объединений под эгидой Всемирной Федерации Профсоюзов, для того, чтобы не только добиться свободы профсоюзной деятельности, свободы забастовок, митингов и акций протеста, но и для того, чтобы осуществить коренные изменения в трудовых отношениях в стране, что невозможно без выдвижения прежних лозунгов и требований нефтяников Жанаозена 2011 года.

Рабочее движение только тогда сможет вырвать своих лидеров из застенков и прекратить продолжение репрессий, когда станет самостоятельной политической силой, когда сможет захватить под свой контроль добывающую и крупную промышленность страны, вышвырнув иностранные корпорации, и положит конец грабежу страны. История падения правых диктатур в Латинской Америке и Азии также связана напрямую с борьбой профсоюзов и рабочих за свои права и свободы.

Сейчас же мы говорим:

Свободу лидерам нефтяников Нурбеку Кушакбаеву и Амину Елеусинову!

Полной свободы профсоюзной деятельности, свободы забастовок, митингов и акций протеста!

 

Политсовет Социалистического Движения Казахстана

Центральный Комитет казахстанского рабочего профсоюза «Жанарту»



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к реновации?:
Результаты
Интернет-ТВ
В.Жуковский: обреченные на "нефтяной пузырь"
В.Жуковский: обреченные на "нефтяной пузырь"
03.06.2017
Фашизм на Украине лезет буквально изо всех ее смердящих отверстий!
Фашизм на Украине лезет буквально изо всех ее смер...
03.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Навальный улетел, но обещал вернуться (4)
2,5 года заключения по статье, которая не предусматривает тюремного наказания (0)
Постмайданная Украина всё ближе к идеалу "дикого Запада": легализация "стволов" на очереди (20)
Начало лета ознаменовалось в Ленинграде смертью от переохлаждения... человечности (6)
Полтавченко поторапливает РПЦ прибрать к рукам Исаакий (6)
Трамп продолжает привлекать во власть опытных и знающих (21)
Жители Южного шоссе Нижнего Новгорода протестуют против уплотнительной застройки (3)
Слишком много ошибок для одного сельского поселения (16)
Пенсионер - враг народа! (40)
Фашизм на Украине лезет буквально изо всех ее смердящих отверстий! (110)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: СТАЛИН, ГЕРИНГ И НЫНЕШНИЕ
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Портрет Москвы на фоне урагана
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк и oкеан
Дарья Митина Дарья Митина: Яндекс-хуяндекс, гугл-хуюгл
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss