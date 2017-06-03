Постмайданная Украина всё ближе к идеалу "дикого Запада": легализация "стволов" на очереди

В Верховной раде готовят законопроект о свободном обращении оружия на Украине. Об этом в эфире украинского «Пятого канала» заявил председатель комитета Рады по вопросам национальной безопасности Сергей Пашинский.

«Моя позиция достаточно четкая. Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что первый шаг надо делать», — сказал он.

По его словам, необходимо определить категории людей, которым можно выдать разрешение на оружие.

Пашинский уточнил, что соответствующий законопроект может быть рассмотрен на заседании Верховной рады уже осенью.

Отметим, что в Раде давненько подумівают и о легализации проституции. В сентябре 2015-го в Верховной Раде Украины (ВРУ) зарегистрирован законопроект № 3139 о регулировании проституции и деятельности секс-заведений. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте парламента. Инициатором данного проекта закона выступил народный депутат от партии "Самопомич" Андрей Немировский.

В частности, этим документом предлагается узаконить деятельность проституток. Отмечается, что проститутка обязана проходить в установленном законодательством порядке предварительный и периодический медицинский осмотр; заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье лица, с которым выполняет половой акт.

Согласно законопроекту, проститутка оказывает услуги интимного характера, выполняет половой акт с другим лицом на платной основе по обоюдному желанию, а также может осуществлять аналогичную деятельность в секс-заведении.

"Секс-заведение – юридическое лицо, где проститутки оказывают услуги интимного характера, выполняют половые акты с другими лицами на платной основе", - говорится в тексте документа.

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