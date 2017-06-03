Постмайданная Украина всё ближе к идеалу "дикого Запада": легализация "стволов" на очереди

В Верховной раде готовят законопроект о свободном обращении оружия на Украине. Об этом в эфире украинского «Пятого канала» заявил председатель комитета Рады по вопросам национальной безопасности Сергей Пашинский.
«Моя позиция достаточно четкая. Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что первый шаг надо делать», — сказал он.
По его словам, необходимо определить категории людей, которым можно выдать разрешение на оружие.
Пашинский уточнил, что соответствующий законопроект может быть рассмотрен на заседании Верховной рады уже осенью.
Отметим, что в Раде давненько подумівают и о легализации проституции. В сентябре 2015-го в Верховной Раде Украины (ВРУ) зарегистрирован законопроект № 3139 о регулировании проституции и деятельности секс-заведений. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте парламента. Инициатором данного проекта закона выступил народный депутат от партии "Самопомич" Андрей Немировский.
В частности, этим документом предлагается узаконить деятельность проституток. Отмечается, что проститутка обязана проходить в установленном законодательством порядке предварительный и периодический медицинский осмотр; заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье лица, с которым выполняет половой акт.
Согласно законопроекту, проститутка оказывает услуги интимного характера, выполняет половой акт с другим лицом на платной основе по обоюдному желанию, а также может осуществлять аналогичную деятельность в секс-заведении.
"Секс-заведение – юридическое лицо, где проститутки оказывают услуги интимного характера, выполняют половые акты с другими лицами на платной основе", - говорится в тексте документа.
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а вот написал 03.06.2017 21:48
что русским в раше НЕЛЬЗЯ продавать оружие-
-тк они все дураки и алкаши и тут же выйдут на улицу убивать др дружку
понятно почему в раше запрещено продавать оружие?
вы тупее НЕГРОФФФ
Гостарбайтер написал 03.06.2017 21:44
> Только вооруженный народ может быть действительным оплотом народной свободы.
Немедленное вооружение рабочих и всех граждан вообще....
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Кто же это сказал...?
Батюшки-святы, да цэ ж Ильич (!) в своей бессмертной работе "Начало революции в России"!!!
в др Риме написал 03.06.2017 21:42
так что тут неправильного????!!!!!
Торсион написал 03.06.2017 21:34
Левон Казарян написал 03.06.2017 21:27
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Молодцы. Это может помочь запустить процесс в остальных, еще не воздавших почести свободному оружию, республиках бывшего СССР.
.......... . . написал 03.06.2017 21:22
ствол написал 03.06.2017 21:14
Ась ? написал 03.06.2017 21:05
ствол написал 03.06.2017 21:00
даешь народное ополчение,как в Швейцарии! написал 03.06.2017 20:53
Курт 8 написал 03.06.2017 20:39
Это в стране где нелегальный оборот оружия бьет все рекорды,
вдруг озаботились легализацией оружия в Украине,
Что дальше? Амеров поучите, или нет швейцарцев лучше, у тех стволов на душу куда поболе
ну что ж написал 03.06.2017 20:30