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Московский листок

Навальный улетел, но обещал вернуться

Опубликовано 04.06.2017 в разделе комментариев 4

суд навальный приговор генпрокурор
Навальный улетел, но обещал вернуться

Алексей Навальный вместе с женой Юлией улетел из России в Испанию. В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры, сделанные в аэропорту Внуково, где пара была замечена. Сообщается, что Алексей и Юлия Навальные зарегистрировались на рейс DP 841, следующий до Реуса, который находится в 110 км от Барселоны.

Завтра у Навального день рождения, ему исполняется 41 год, поэтому не исключено, что он и его супруга вылетели за границу, чтобы его отметить, сообщают СМИ.

На самом деле это может быть и поездка к врачу на долечивание, что не исключает и возможности приятно провести день рождения. В конце концов, богатые и успешные люди могут себе позволять такие вещи достаточно легко - виза открыта, отчего не слетать?

Удивляет другое - что такая выдающаяся новость оказалась в топе Рамблера со ссылкой на РЕН ТВ, Газету.ру, "Московский комсомолец" и еще целый ряд более мелких СМИ. Блогер поехал на день рождения в Испанию - это новость?

Конечно, Навальный не просто блогер, он кандидат в президенты России - по версии Навального. Или уже вопрос решен, и его допустят к выборам? Но личная поездка в Испанию даже для действующего президента, не то что для кандидата - это всего лишь второразрядная новость из светской хроники. Путин поехал в Геленджик; Медведев с женой, понятно, в Плес... Это что, событие?

Логика пропагандистов понятна - в стране пенсионеры недоедают, дети читают Шекспира с целью мелкого попрошайничества, а "народный кандидат" в президенты раскатывает по заграничным курортам.

Это разве Навальный прокатал все пенсии и детские пособия?

Хм! А ведущие СМИ этой страны, стало быть, днюют и ночуют возле его ватерклозета в надежде подглядеть, что он там делает? И вдруг - репортерская удача, Лёша едет отдыхать! 

Или за кандидатом в президенты РФ установлен такой плотный надзор полиции, что даже цвет туалетной бумажки, которой он пользуется, немедленно становится достоянием гласности? Не говоря уж о том, на какой рейс они с женой зарегистрировались - в каждом аэропорту у нас репортеры, репортеры... В штатском, разумеется.

Или это такой PR самого Навального? Мол, молодежь за него проголосует как за богатого и успешного, потому что все хотят в Испанию, где море и тёлки, а не дрочить в Серебряном бору (Навальный всех отправит на Мальорку). А кто постарше, те как раз оценят полицейский надзор и проголосуют наперекор (при Навальном не будет политического сыска). Тогда ход, конечно, хороший. И, кстати, расходы на размещение в указанных СМИ покрывают цену поездки в Испанию как бык овцу. Можно слетать "на сэкономленном сырье".

Но что, если верно и то, и другое - одновременно? Как говорят в РПЦ, симфония светской и духовной власти - под которой понимать надо, конечно, Навального как властителя дум... Тогда нехорошо. В преферансе называется "играть на одну руку", за что бьют канделябром, а за отсутсвием оного чем попало.

Мы в последнее, конечно, не верим. Потому что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Это - грязный PR врагов Навального, что заставляет нас верить вдвойне, потому что верить во что-то надо, и лучше верить в хорошее.

Потому что когда мы все дружно выйдем и все дружно проголосуем за Алексея Анатольевича Навального (мне уже попеняли читатели за "Лёшу" - это у них там, у америкосов не William Jefferson Clinton, а просто Билл, не George Walker Bush, а просто Джордж, а у нас извольте по батюшке - путины приходят и уходят, а скрепы остаются) он наберет не 25 процентов, как на выборах мэра Москвы, а гораздо больше. А Путин наберет не 70 процентов, как запланировано, а гораздо меньше. И впервые за 22 года у нас на президентских выборах будет второй тур, и в нем победу одержит, конечно, Алексей Анатольевич. Не?

Анатолий Баранов

PS. Прошу не считать это глумлением над чувствами верующих в чудеса.

PPS. Все, кто против Навального - грязные мелкие людишки и кремлевская пропаганда.



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Всего комментариев к статье: 4
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и, да!
Тень написал 04.06.2017 00:44
С Днем рождения, Алексей Анатольевич!
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имеет право...
Тень написал 04.06.2017 00:42
враг моего врага - мой друг, дальше будем посмотреть
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(без названия)
стоик787 написал 04.06.2017 00:14
Навальный, Зюганчик, Жирик...карликовый Самец, Айфончик, Валька-полстакана - скотный двор одного Хозяина?
Смотрящие...типа Троцкого, Берии, Андропова...сейчас кто, если Примаков умер?
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АВАВАВА
ЫВААЫВА написал 04.06.2017 00:08
В распоряжении РЕН ТВ ----ОТ ЭТИХ ДАЖЕ ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ СПРЯТАТЬСЯ НЕ МОГУТ КУДА ТАМ НАВАЛЬНОМУ!
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