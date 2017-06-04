Ураганы убивают и в Свердловской области

Житель Нижнего Тагила погиб в результате урагана: его убило упавшим деревом. Скорость ветра в Свердловской области достигает 25 м/с, без света из-за обрывов линий электропередач остались почти 40 тысяч человек. Накануне МЧС предупредило об усилении ветра жителей более 20 регионов России.

По данным следователей, в Нижнем Тагиле "мощнейший порыв ветра обрушил на мужчину дерево". В СК сообщили о начале проверки.

Портал "Тагил-Сити" утверждает, что из-за последствий стихии пострадала девушка, на которую упал фрагмент сорванной ветром кровли. Произошло это на проспекте Ленина у магазина "Олимпия". Ее госпитализировали.

В Свердловской области из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение. По данным энергетиков, без электричества в регионе остались более 38 тыс. человек. В "Свердловэнерго"сообщили, что отключают бытовых потребителей.

Штормовое предупреждение также объявлено в Ханты-Мансийском автономном округе, Челябинской и Курганской областях.

В Челябинске экстренные службы сообщили об одном пострадавшем, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести. Там ветром валило деревья, сотни домов оставались без света. По данным на 20:00 по Москве, там повалены 32 дерева, одно из них повредило автомобиль.

Прокуратура проверит эффективность оповещения жителей Урала об урагане

Пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова сообщила ТАСС, что надзорное ведомство намерено проверить эффективность и своевременность оповещения жителей Нижнего Тагила о приближении урагана. "Проведение доследственной проверки, организованной следователями, взято на контроль", - отметила собеседница агентства.

Она также уточнила, что мужчина, погибший во время урагана, - житель Екатеринбурга, 1973 года рождения. "Он приехал к матери, шел по лесополосе, на него упало дерево", - рассказала Канатова.

В региональном управлении МЧС сообщили, что, по оперативной информации, в результате непогоды в более 15 муниципальных образованиях региона зарегистрированы случаи повала деревьев и обрыва веток, в отдельных местах сильным ветром повреждены незакрепленные конструкции. Коммунальные службы ведут работы по расчистке придомовых территорий и дорог.

МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды

Столичный главк МЧС вечером в субботу выпустил экстренное предупреждение об ухудшении погоды - в ближайшие часы порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, возможны повреждения ЛЭП и падения деревьев.

Днем 29 мая на столицу и Подмосковье обрушился ураган с порывами ветра до 30 метров в секунду. Жертвами разгула стихии стали 15 человек: десять - в Москве и пятеро - в Московской области, еще около 200 человек пострадали. МЧС стало объектом критики из-за рассылки SMS-уведомлений о грядущем урагане малому числу абонентов. Недооценку опасности называют одной из причин большого числа жертв и пострадавших.

Напомним, число жертв прошедшего 29 мая в Москве и Подмосковье урагана увеличилось до 16 человек. Данные о гибели 11 человек в Москве и трех в Московской области привели в Следственном комитете, передавало ТАСС. В то же время подмосковный губернатор Андрей Воробьев сообщало о пяти жертвах, пишет РИА Новости.

Ранее в столичном департаменте здравоохранения информировали, что в результате урагана в Москве пострадали почти 170 человек, 146 из них были госпитализированы, 108 остаются в больницах.

Материалы по теме:

Ураган, экстрим дачных мест

В джунглях Нижней Масловки