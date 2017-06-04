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Московский листок

В Лондоне очередной теракт унёс жизни семи человек и настрой голосующих как таковых

Опубликовано 04.06.2017 в разделе комментариев 2

терроризм англия
В Лондоне очередной теракт унёс жизни семи человек и настрой голосующих как таковых

Медицинские службы в Лондоне утром в воскресенье сообщили о последствиях ночной террористической атаки: погибли семь человек, 48 госпитализированы. В четверг 8 июня в Британии должны пройти парламентские выборы. Консервативная партия объявила о приостановке предвыборной кампании в воскресенье. Мэр Лондона Садик Хан выступил против переноса голосования, передает Reuters.

Вечером в субботу по местному времени трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в британской столице, в районе Лондонского моста. Затем они доехали до ближайшего рынка Боро-маркет, где выскочили из машины и с ножами стали нападать на прохожих.

Полиция сообщила, что подозреваемых было трое и все они были убиты прибывшими на место происшествия вооруженными стражами порядка.

Первые звонки поступили в полицию в 22:08 - это 0:08 воскресенья по Москве, сообщает Русская служба ВВС. На месте теракта на мосту оказалась корреспондент ВВС Холли Джонс. По ее словам, "водитель белого фургона на скорости около 80 километров в час вывернул на тротуар и врезался в толпу".

После этого нападавшие направились на Боро-маркет - рынок у моста - и напали на покупателей и продавцов с ножами. К этому времени к мосту подъехали вооруженные полицейские, всех троих нападавших убили.

Еще один наряд вооруженной полиции отправили в лондонский район Воксхолл, где на людей также напали с ножом, однако вскоре полиция объявила, что это нападение не связано с другими и не имеет террористической подоплеки.

Полиция долго не подтверждала ни факт задержания подозреваемых, ни их ликвидацию. Около шести утра по Москве правоохранители подтвердили, что все нападавшие убиты, и опасность миновала. В полиции также сообщили, что на нападавших были муляжи поясов смертников.

Среди пострадавших - граждане Франции

Граждане Франции пострадали в результате терактов, произошедших минувшей ночью в центре британской столицы, объявил утром в воскресенье Елисейский дворец. Официальный представитель французского правительства Кристоф Кастанер сообщил, что пострадали двое французов, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

В заявлении отмечается, что "Франция делает все возможное, чтобы помочь жертвам".

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил солидарность с британским народом и заверил, что Франция вместе с Великобританией и другими странами "продолжит принимать все усилия для борьбы против терроризма".

Напомним, последний крупный теракт в центре Лондона произошел 22 марта, в 14:40 по местному времени (17:40 по Москве). Автомобиль, за рулем которого находился террорист, сначала наехал на пешеходов на тротуаре на Вестминстерском мосту. 

Затем машина врезалась в ограждение у Вестминстерского дворца. Террорист вышел из автомобиля и направился в парламент. Он напал с ножом на безоружного полицейского, который впоследствии скончался от полученных ранений. Полиция открыла стрельбу и ликвидировала террориста. 

В результате нападения погибли трое - 48-летний полицейский Кит Палмер, женщина сорока лет и мужчина лет пятидесяти - и пострадали 40 человек.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Левон Казарян написал 04.06.2017 12:58
Приношу соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшеего выздоровления раненым.
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(без названия)
ху написал 04.06.2017 12:52
Больше взрывов хороших и разных в Лондоне! Больше! Лучше больше да лучше! Больше мечетей у каждого дома! Программу "По две мечети в каждом дворе" в жизнь! Завезем в Лондон еще десять миллионов мигрантов к радости британцев и особенно британских женщин! Увеличим мигрантам пособие вдвое! Ура ляди и серы!
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