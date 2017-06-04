Осуждение Нурбека Кушакбаева и Амина Елеусинова показывает сущность нынешнего режима Назарбаева

1 июня в Астане апелляционная инстанция оставила решение суда в отношении профсоюзного лидера нефтяников Нурбека Кушакбаева в силе. Теперь он будет отбывать 2,5 года заключения в застенках режима и еще выплачивать работодателю «ущерб» в 80 тысяч долларов, якобы нанесенный ему призывами к забастовке и голодовке.

Всего два часа понадобилось судье, чтобы разобраться в сути апелляции и отклонить все доводы защиты. По мнению суда, являющегося современной инквизицией диктатуры и добывающих корпораций, вся «вина» Нурбека Кушакбаева доказана и по статье, которая не предусматривает тюремного наказания, он будет находиться в лагере.

Подобное решение вынесено специально в Астане, чтобы еще раз наглядно продемонстрировать нефтяникам и жителям Мангистау и всего Западного Казахстана, что за любыми забастовками политического характера, где выносятся требования свободы профсоюзной деятельности, последуют незамедлительные карательные меры и репрессии.

Это подкрепили не только приговорами Нурбеку Кушакбаеву и Амину Елеусинову, но и увольнением десятков активистов, которые участвовали в массовой голодовке протеста в январе этого года. Эти действия направлены на уничтожение передовых организаций Конфедерации Независимых Профсоюзов Республики Казахстан (КНП РК) с целью недопущения развития в стране независимого профсоюзного движения.

С этой целью и были возбуждены уголовные дела против руководителя КНПРК Ларисы Харьковой, а также против ее зама Нурбека Кушакбаева и председателя ООС Амина Елеусинова. В правительственных СМИ началась беспрецедентная кампания как против нефтяников, так и против КНПРК, навеянная страхом акорды перед возможностью повторения массовой забастовки 2011 года в Мангистауском регионе.

Также понятно почему арестованных 20 января Нурбека Кушакбаева и Амина Елеусинова в наручниках на самолете отвезли в Астану за три тысячи километров от Актау. Власти резонно испугались, что СИЗО города Актау могут штурмом взять разъяренные нефтяники разных нефтепромыслов и местные жители. Ведь более 600 рабочих намеревались продолжать голодовку протеста, которая должна была перерасти в общую забастовку.

Лишившись руководства и своих лидеров, нефтяники прекратили борьбу, и голодовка закончилась поражением, а сам офис и касса профсоюза были арестованы полицией. «Центр солидарности с арестованными» так и не заработал в следствии соглашательства ее деятелей с властями и со спецслужбами. В самом Актау после перевозки арестованных лидеров, пошли суды уже над наиболее активными участниками голодовки, на которых также были наложены громадные штрафы.

Амина Елеусинова сразу же попытались сломать в СИЗО Астаны, предложив дать «явку с повинной», пообещав взамен прекратить уголовное преследование. В отсутствие адвоката было записано видео с ним, где он признавал «вину» и просил о снисхождении, которое затем с провокационными целями рассылалось активистам профсоюза ООС для его же дискредитации. После встречи с адвокатами, Амин Елеусинов отказался от этой «явки с повинной».

Этот отказ, а затем повторное признание вины и процессуальное соглашение с прокуратурой, не помешало суду в итоге осудить его на два года заключения. Хотя ему грозило до семи лет заключения за якобы расхищение профсоюзных средств. Дело, которое могло решаться только внутри профсоюза или в суде в гражданском порядке, еще раз показало всему миру, что государство в Казахстане грубо вмешивается во внутренние дела профсоюза.

Похожий пример уже был с историей голодовки и затем массовой забастовки в АО «КаражанбасМунайГаз» с мая по декабрь 2011 года, когда китайским работодателем при помощи полиции был арестован офис и касса профсоюза, и в отношении юриста профсоюза Натальи Соколовой было возбуждено уголовное дело за «разжигание социальной розни» по инициативе менеджера и гражданина КНР Юань Му.

Сейчас государство на примере суда над лидерами нефтяников Мангистау еще раз показало, что не допустит наличие независимых профсоюзов в стране и будет постоянно подавлять любую попытку создания своих объединений, проведения собраний, митингов и забастовок. Все остальное от лукавого, как и регистрация всего за один месяц так называемого содружества профсоюзов «Аманат», с целью дезориентации активистов и отрыва первичных организаций от запрещенной Конфедерации Независимых Профсоюзов Казахстана.

Единственным является в условиях диктатуры – это участие рабочих в формировании своей политической партии, и классовых объединений под эгидой Всемирной Федерации Профсоюзов, для того, чтобы не только добиться свободы профсоюзной деятельности, свободы забастовок, митингов и акций протеста, но и для того, чтобы осуществить коренные изменения в трудовых отношениях в стране, что невозможно без выдвижения прежних лозунгов и требований нефтяников Жанаозена 2011 года.

Рабочее движение только тогда сможет вырвать своих лидеров из застенков и прекратить продолжение репрессий, когда станет самостоятельной политической силой, когда сможет захватить под свой контроль добывающую и крупную промышленность страны, вышвырнув иностранные корпорации, и положит конец грабежу страны. История падения правых диктатур в Латинской Америке и Азии также связана напрямую с борьбой профсоюзов и рабочих за свои права и свободы.

Сейчас же мы говорим:

Свободу лидерам нефтяников Нурбеку Кушакбаеву и Амину Елеусинову!

Полной свободы профсоюзной деятельности, свободы забастовок, митингов и акций протеста!

Политсовет Социалистического Движения Казахстана

Центральный Комитет казахстанского рабочего профсоюза «Жанарту»