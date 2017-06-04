В Тверской области пьяный мужчина расстрелял девять человек

В поселке Редкино Конаковского района Тверской области 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе бытового конфликта застрелил 9 человек. Как сообщает СК, инцидент произошел в садоводческом товариществе "50 лет Октября". В ночь на 4 июня в ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего житель Москвы 1972 года рождения уехал, затем, вернувшись с охотничьим карабином «Сайга» открыл стрельбу по обидчикам.

«В ходе осмотра места происшествия в домовладении были обнаружены тела трех женщин и пяти мужчин с огнестрельными ранениями, на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке было обнаружено тело еще одной женщины», — сообщает региональное управление СК.

Выжившим при нападении удалось связаться с правоохранительными органами, нападавший был задержан. При задержании мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и не пытался сопротивляться.