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Московский листок

В Тверской области пьяный мужчина расстрелял девять человек

Опубликовано 04.06.2017 в разделе комментариев 5

В Тверской области пьяный мужчина расстрелял девять человек

В поселке Редкино Конаковского района Тверской области 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе бытового конфликта застрелил 9 человек. Как сообщает СК, инцидент произошел в садоводческом товариществе "50 лет Октября". В ночь на 4 июня в ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего житель Москвы 1972 года рождения уехал, затем, вернувшись с охотничьим карабином «Сайга» открыл стрельбу по обидчикам.

«В ходе осмотра места происшествия в домовладении были обнаружены тела трех женщин и пяти мужчин с огнестрельными ранениями, на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке было обнаружено тело еще одной женщины», — сообщает региональное управление СК.

Выжившим при нападении удалось связаться с правоохранительными органами, нападавший был задержан. При задержании мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и не пытался сопротивляться.



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
яЙЙя написал 04.06.2017 13:01
Успели или не успели убиенные съездить в Москвабад и поцеловать импортную кость святого - вот в чем вопрос. Если успели, то жизнь состоялась - можно спокойно отправляться в рай. А если не успели? Вот где ужас!
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(без названия)
говорят что написал 04.06.2017 12:46
это ополченец Донбасса вернулся домой на Москву и обнаружил биндеровский заговор в Твери
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(без названия)
стоик787 написал 04.06.2017 12:35
Кто получил Героя за отравление Людей на Дубровке и убийство детей в Беслане?
Этих за убийства награждают?
Особенно за убийства в Сирии?
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время идет..
kerg написал 04.06.2017 12:35
еще один труп нашли
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Предположение
Игрь написал 04.06.2017 12:24
С утра было восемь.
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