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Московский листок

Другая для Путина Россия, где бушуют ураганы, потопы и лесные пожары - иногда даёт о себе знать...

Опубликовано 04.06.2017 в разделе комментариев 0

регионы коллапс силовигархия электричество
Другая для Путина Россия, где бушуют ураганы, потопы и лесные пожары - иногда даёт о себе знать...

Энергетики частично восстановили энергоснабжение в Нижнем Тагиле, где в субботу из-за ураганного ветра был объявлен режим ЧС и были повреждены линии электропередач. Без света остались сотни тысяч потребителей. По уточненным данным, в Свердловской области из-за последствий стихии один человек погиб, 11 пострадали. 

"Основной удар стихии пришелся по Дзержинскому району города - это 120 тыс. потребителей. Он был полностью обесточен до 6.30 утра воскресенья. Сейчас все объекты жизнеобеспечения запитаны по резервным схемам: скважины, водоочистные сооружения, транспортная сеть. Без напряжения остаются несколько многоквартирных домов и частный сектор - порядка 15 тыс. человек", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы "Облкоммунэнерго". 

Часть ЛЭП завалены деревьями и сорванными кровлями домов: "Кровли сложило гармошкой, провода находятся под ними, сейчас мы решаем, как с наименьшими потерями снять железо. С вечера на месте работают 16 аварийно-восстановительных бригад, выведен весь персонал… Материалы для восстановления есть, людей хватает". 

С вечера пятницы, когда на территории Свердловской области начало действовать штормовое предупреждение, на территориях "Облкоммунэнерго" зафиксировано более 300 технологических нарушений в электросетях - большая часть из них в Нижнем Тагиле. 

В пресс-службе "МРСК Урала" сообщили, что к 8 часам утра воскресенья энергетики восстановили энергоснабжение у более 23 тыс. жителей Свердловской области. Еще порядка 10 тыс. жителей Нижнего Тагила и Белоярского городского округа остаются без света. 

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, для ликвидации последствий и оказания помощи населению в Староуткинск и Нижний Тагил дополнительно прибыли 170 спасателей из Екатеринбурга и поселка Новогорного Челябинской области. 

В Нижнем Тагиле ликвидируют последствия непогоды 226 спасателей, а также 29 единиц техники. Вечером в субботу они завершили работы по расчистке улиц и дорог от сотни поваленных деревьев. В воскресенье управляющие компании начнут проводить обследования поврежденных кровель 26 многоквартирных домов. 

В поселке Староуткинск спасатели расчищают улицы. Сильный ветер повредил кровли восьми частных жилых домов, 45 опор ЛЭП. По данным МЧС, администрация поселка развернула пункт временного размещения, однако жители предпочли переехать к родственникам. 

Руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по региону Валерий Горелых уточнил агентству "Интерфакс", что только в Нижнем Тагиле в результате шквалистого ветра в субботу пострадало порядка 130 автомобилей. 

По информации синоптиков, 4 июня на территории Свердловской области вновь прогнозируются грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

- Отметим, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - что уже почти месяц продолжающиеся на территории РФ потопы и пожары нисколько не омрачают пиара господина Путина, его выступления на публике подтверждают версию, что он проживает в какой-то другой России, где ни ураганы, ни потопы, ни ежегодные лесные пожары не беспокоят миллионы жизней его сограждан, это там, где-то очень далеко, а вот на экономических форумах есть, о чём поговорить (дальнейшая приватизация нефтянки!) и чем похвастаться: вот, в Москве Храм жертв коммунистической идеи освятил своим присутствием, нефетперерабатывающий заводик новый откроют на иностранные инвестиции, танкер имени французского буржуя вот на воду спустили, в общем, Россия продолжает вставать с колен, правда, вся в огне и по колено в воде, но туда лететь пиариться Путину теперь как-то не с руки, пара отставочек "стрелочников", и стабильность спасена...   

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