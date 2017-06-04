Враждебный Браудер пытается засудить непогрешимых Чаек на Западе

Генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщил о попытках предпринимателя Уильяма Браудера инициировать на Западе возбуждение уголовного дела в отношении него самого и членов его семьи. Об этом Чайка рассказал в интервью телеканалу НТВ. Происками Браудера, инициатора "закона Магнитского", он объяснил и появление компромата на себя - по-видимому, фильма "Чайка" от ФБК Алексея Навального.

Генпрокурор заявил, что именно проживающий в Лондоне предприниматель Уильям Браудер, который является инициатором скандально известного "закона Магнитского", стоял за информационной атакой против него и его сыновей.

Отвечая на вопрос, для чего все это делается, Чайка высказал мнение, что в основе этих попыток - дискредитация России, ее руководства, правоохранительных органов. Браудер, по его словам, хочет "показать, что все бизнес-сообщество России и руководство России, в частности правоохранительные органы, коррумпированы". Это, по мнению генпрокурора, дискредитирует всю Российскую Федерацию, передает "Интерфакс".

Чайка также отдельно прокомментировал дело компании Prevezon Holdings в США: компания сына вице-президента РЖД в рамках досудебного соглашения согласилась выплатить Минюсту 6 млн долларов в обмен на прекращение преследования по обвинениям в причастности к отмыванию денег. Этот штраф стал первым, который США получили в рамках применения "акта Магнитского".

Генпрокурор похвалил американских коллег за объективность: "Нашли, на мой взгляд, жертву, чтобы доказать через суд, что существовал механизм, который вскрыл Магнитский, вывода денег из Российской Федерации… Надо отдать должное нашим американским коллегам за их мужество, за их высокий профессионализм. Они поняли, что, действительно, нет доказательств виновности Prevezon - это показали все допросы в нью-йоркском суде".

Из этого решения Чайка сделал вывод, что "акт Магнитского" "принимался абсолютно без проведения какой-либо проверки".

"Акт Магнитского" был принят конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Изначально он был направлен в первую очередь против лиц, подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского. Документ предусматривает применение санкций в отношении ряда российских должностных лиц. Под санкциями имеются в виду визовые ограничения на въезд в США и замораживание финансовых активов в американских банках.

Сотрудник фонда Hermitage Capital, партнер британской юридической фирмы Firestone Duncan Ltd. Сергей Магнитский умер в московском СИЗО 16 ноября 2009 года. Он был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Коллеги Магнитского Уильям Браудер и глава Firestone Джемисон Файерстоун заявили, что Магнитского арестовали после того, как тот вскрыл коррупционные схемы, к которым оказались причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.

Напомним, 5 мая генпрокурор РФ Юрий Чайка и его подчиненные отчитались о доходах за прошлый год. Данные об имуществе и средствах руководящего состава Генпрокуратуры РФ опубликованы на официальном сайте надзорного ведомства.

В 2016 году генеральный прокурор России заработал 9,2 миллиона рублей, что на 400 тысяч больше, чем он получил в 2015 году. Задекларированный доход супруги генпрокурора составил 8,2 миллиона рублей.

Юрий Чайка также задекларировал квартиру площадью 203,6 квадратных метра и автомобиль ГАЗ-13. У его жены в собственности нежилое помещение площадью 175,3 квадратных метра.

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