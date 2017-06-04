Мэр Ушаков и его коалиция побеждают в Риге

Объединенный список во главе с нынешним мэром Риги Нилом Ушаковым сохранил большинство в думе столицы Латвии Риги, хотя и лишился семи мандатов, передает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК страны. Накануне там прошли муниципальные выборы.

В воскресенье ЦИК обобщил результаты со всех 158 участков в Риге. Коалиция партий "Согласие/Честь служить Риге" набрала 50,85% голосов и получит в новой думе 32 мандата. На предыдущих муниципальных выборах, по результатам которых в думу прошли только три партии, список Ушакова набрал более 58% и получил 39 мандатов.

В нынешней думе будут представлены пять партий. Помимо сторонников мэра, это кандидаты Латвийского объединения регионов (ЛОР) и партии "Для развития Латвии", которые получили 13,66% голосов, Новой консервативной партии (НКП) - 13,41% голосов, нацобъединения "Все для Латвии"-"Отечеству и Свободе" (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 9,24% и "Единства" - 6,26%. ЛОР и НКП получают по девять мандатов, "Все для Латвии" - шесть, а "Единство" - четыре.

Остальные партии не преодолели на выборах в столице пятипроцентного барьера. Первым за чертой остался Союз "зеленых" и крестьян, набравший 3,29%.

В субботу в Латвии прошли муниципальные выборы, в Риге участвовали девять партий. Всего по стране в избирательных списках зарегистрированы 1,444 млн граждан. При этом, как напоминает ТАСС, сотни тысяч латвийских "неграждан", среди которых в основном русскоязычные жители страны, лишены права голоса.

Напомним, как написал более года назад на своей странице в Facebook мэр Риги Нил Ушаков, он признателен рижанам за снижение интереса к маршу легионеров Ваффен СС, прошедшему 16 марта: "В мероприятиях в так называемый День легионеров сегодня в центре Риги приняло участие около 800-900 человек, - привел цифры Ушаков. - В Риге живет 700 000 человек. В прошлом году к Памятнику пришло около 1000 человек. В 2014 году - 1500 человек, в 2013 году - 3000. Было 3000 участников, сейчас 800-900. По сути, это все, что нужно знать о так называемом Дне легионеров в Латвии".

При этом из года в год власти этой европейской столицы разрешают митинг в память эсэсовцев, и обольщаться насчёт русскоязычного мэра особенно сильно не стоит - за ним всё же стоит страна и население Риги, от которого он зависим. Если учесть, что примерно 15 процентов населения Латвии по-прежнему "неграждане", то есть поражены в правах по сравнению с "истинными арийцами", то позиция более чем прозрачная.

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