Завтра в Москве будут судить депутата Андрееву за сопротивление реновации

29 мая состоялось судебное заседание по привлечению депутата Андреевой к ответственности за встречу с избирателями по вопросам реновации. В судебном заседании были допрошены свидетели защиты, а также 2 сотрудника полиции, один из которых составлял рапорт о задержании Андреевой, а другой – протоколы об административных правонарушениях.

Сотрудник полиции, оформлявший протокол – А.А. Спиридонов – не мог объяснить, каким в образом в деле, которое он составлял, появились посторонние документы, ходатайство от лиц, не имеющих отношения к делу, поддельные цитаты из законов и тому подобные материалы.

И Спиридонов, и второй сотрудник полиции, майор Злобин, уверяли суд, что, по их мнению, проведение собраний в Российской Федерации требует согласования префектуры, без этого согласования собрания незаконны, что это якобы написано в 54 федеральном законе о публичных мероприятиях и что участие в не согласованных префектурой собраниях является административным правонарушением.

В связи с тем, что в суд не явились некоторые свидетели – граждане, чьи показания загадочным образом обнаружились в деле – судья постановила доставить их принудительно, в связи с чем перенесла заседание. Также в следующем заседании планируется допросить остальных сотрудников полиции, участвовавших в задержании депутата Андреевой.

Судебное заседание состоится 5 июня, в понедельник, в 15-30 в Лефортовском районном суде г. Москвы.

Судья Галиханова, зал 4, от входа в суд по лестнице на 2 этаж и сразу направо.

Лефортовский районный суд находится по адресу Андроньевская площадь, д. 5/9. Это рядом с Андрониковым монастырем, 7 минут пешком от м. Площадь Ильича (или 2 остановки на автобусе 125 или 730, но автобус ходит редко).

Для прохода в суд необходим паспорт.

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