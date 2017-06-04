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Московский листок

Для журнала Альбац настал полный абзац

Опубликовано 04.06.2017 в разделе комментариев 0

кризис сми либералы
Для журнала Альбац настал полный абзац

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац объявила о закрытии бумажной версии издания. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Альбац выложила на своей странице обложку последнего номера журнала с надписью "Спасибо, что были с нами". В комментариях она подтвердила, что бумажная версия издания закрывается.

Альбац уточнила, что сайт журнала пока продолжит работу. "Интерфаксу" Альбац уточнила, что причиной закрытия стали финансовые трудности: "Деньги кончились. Завтра все расскажем в номере".

Последний номер The New Times выйдет в понедельник, 5 июня. В декабре прошлого года Альбац объявила, что из-за финансовых сложностей журнал прекратит продаваться в рознице. С 1 января 2017 года в печать отдается столько копий журнала, сколько людей оформили на него подписку, отмечает "Дождь". В феврале 2017 года журналу The New Times исполнилось 10 лет.

Напомним, и Издательский дом "Коммерсант" закрыл бумажные версии своих еженедельных журналов "Деньги" и "Власть", сообщили источники Rambler News Service. Это также подтвердил генеральный директор издательского дома Владимир Желонкин.

"Бумажные версии журналов "Деньги" и "Власть" просто не будут выходить, они будут в онлайне. Все сотрудники, занятые в выпуске печатных версий, продолжат работу в издательском доме - они будут работать и над онлайн-версиями, и в других проектах издательского дома", - сообщил Владимир Желонкин.

Он объяснил это решение общей тенденцией к переходу медиа в интернет: "Доходы от их рекламы в бумаге на сегодняшний день съедаются печатью самих журналов. Это такой бизнес ноль в ноль - на наш взгляд, бессмысленный. Во всем остальном у нас очень устойчивый рост". ТАСС он рассказал, что журналы перестали выходить с 1 января 2017 года.

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