Для журнала Альбац настал полный абзац кризис сми либералы Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац объявила о закрытии бумажной версии издания. Об этом она написала на своей странице в Facebook. Альбац выложила на своей странице обложку последнего номера журнала с надписью "Спасибо, что были с нами". В комментариях она подтвердила, что бумажная версия издания закрывается. Альбац уточнила, что сайт журнала пока продолжит работу. "Интерфаксу" Альбац уточнила, что причиной закрытия стали финансовые трудности: "Деньги кончились. Завтра все расскажем в номере". Последний номер The New Times выйдет в понедельник, 5 июня. В декабре прошлого года Альбац объявила, что из-за финансовых сложностей журнал прекратит продаваться в рознице. С 1 января 2017 года в печать отдается столько копий журнала, сколько людей оформили на него подписку, отмечает "Дождь". В феврале 2017 года журналу The New Times исполнилось 10 лет. Напомним, и Издательский дом "Коммерсант" закрыл бумажные версии своих еженедельных журналов "Деньги" и "Власть", сообщили источники Rambler News Service. Это также подтвердил генеральный директор издательского дома Владимир Желонкин. "Бумажные версии журналов "Деньги" и "Власть" просто не будут выходить, они будут в онлайне. Все сотрудники, занятые в выпуске печатных версий, продолжат работу в издательском доме - они будут работать и над онлайн-версиями, и в других проектах издательского дома", - сообщил Владимир Желонкин. Он объяснил это решение общей тенденцией к переходу медиа в интернет: "Доходы от их рекламы в бумаге на сегодняшний день съедаются печатью самих журналов. Это такой бизнес ноль в ноль - на наш взгляд, бессмысленный. Во всем остальном у нас очень устойчивый рост". ТАСС он рассказал, что журналы перестали выходить с 1 января 2017 года. Новости по теме: У "Коммерсанта" закончились "Деньги" на "Власть" Сочинский междусобойчик Путина и главредов "статусных" СМИ прошёл на высоком уровне



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться