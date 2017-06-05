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Московский листок

Буревестник революции Собянин радуется грядущему обвалу цен на столичное жилье

Опубликовано 05.06.2017 в разделе комментариев 2

жилье собянин
Буревестник революции Собянин радуется грядущему обвалу цен на столичное жилье

Программа реновации может привести к падению цен на жилье в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу НТВ. Он пояснил, что в рамках программы реновации позволяет строить дополнительные квадратные метры, которые будут давить на рынок, снижать цены и давать возможность покупать больше жилья: «Цены точно не будут расти, а, скорее всего, будут несколько снижаться»».

Мэр столицы выразил уверенность, что дополнительные квадратные метры, которые появятся в рамках реализации, на 90 процентов будут покупать москвичи.

- Он, кажется, не вполне понимает, что говорит, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - В течение двух десятков лет столичное жилье было мощнейшим средством сохранения капиталов. Жилье в Москве уже давно не удовлетворяет потребительского спроса. У реально нуждающихся людей нет денег, рост продаж обеспечивался необходимостью сохранять сверхдоходы - при существовашем в определенный период росте цен на московское жилье покупка "инвестиционных квартир" была, пожалуй, выгодней любого другого вложения. Сейчас сверхдоходов нет, вообще денег нет. На рынке жилья дикое затоваривание, продаж практически нет, цены постепенно снижаются, но потребительского спроса это не стимулирует - денег нет и там. И вот на этом фоне, когда бизнес размышляет, что делать с ранее инвестированными в дорогое жилье деньгами, этот экономический гений собирается вбросить на рынок огромное количество дешевого жилья! Ну обвалит он рынок, обвалит стройкомплекс, вызовет жесточайший социальный кризис... Я думаю, революция ему скажет спасибо. Давай, Сергей Семенович, подкрепи протестующих жильцов пятиэтажек лишенными средств к существованию строителями и толпой разоренных бизнесменов. Я в восхищении! Может, его премьер-министром назначить, вместо Димона? Он, говорят, давно хочет... Тогда б он уже в федеральном масштабе что-нибудь такое замутил! Чтоб уж никто не дал нам избавленья!



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Всего комментариев к статье: 2
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Абрамович и Мамут тянут кошерного оленя в президенты
и таки он будет им написал 05.06.2017 00:38
кошерный олень пиарится совершенно фантастически-ежедневно.
Так что принимайте кошерного президента оленя с мозгом
мухи.
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Лимит на революции
исчерпан?! написал 05.06.2017 00:08
Накось-выкуси!
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