Экс-главу Библиотеки украинской литературы признали виновной по делу об экстремизме

Мещанский суд Москвы признал бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину виновной в экстремизме и растрате. "Шарина совершила действия, направленные на возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Шарина совершила растрату денежных средств в корыстных целях", - цитирует Интерфакс приговор.

Гособвинение потребовало приговорить подсудимую к пяти годам условного заключения и временно запретить ей заниматься просветительской и хозяйственно-административной деятельностью, а также обязать ее выплатить библиотеке 2,1 млн руб. Сама подсудимая свою вину не признала.

Напомним, Шарина находится под домашним арестом с 30 октября 2015 года. Изначально в отношении Шариной было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По данным следствия, поводом для возбуждения дела стало распространение среди посетителей библиотеки запрещенной в России литературы.

5 апреля 2016 года директору библиотеки было предъявлено еще одно обвинение - в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, Шарина в 2011-2013 годах расходовала предназначенные для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу об экстремизме. Позднее ей было предъявлено обвинение еще в одном эпизоде растраты на сумму 2,8 миллионов рублей.