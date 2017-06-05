Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Экс-главу Библиотеки украинской литературы признали виновной по делу об экстремизме

Опубликовано 05.06.2017 в разделе комментариев 0

Экс-главу Библиотеки украинской литературы признали виновной по делу об экстремизме

Мещанский суд Москвы признал бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину виновной в экстремизме и растрате. "Шарина совершила действия, направленные на возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Шарина совершила растрату денежных средств в корыстных целях", - цитирует Интерфакс приговор.

Гособвинение потребовало приговорить подсудимую к пяти годам условного заключения и временно запретить ей заниматься просветительской и хозяйственно-административной деятельностью, а также обязать ее выплатить библиотеке 2,1 млн руб. Сама подсудимая свою вину не признала.

Напомним, Шарина находится под домашним арестом с 30 октября 2015 года. Изначально в отношении Шариной было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По данным следствия, поводом для возбуждения дела стало распространение среди посетителей библиотеки запрещенной в России литературы.

5 апреля 2016 года директору библиотеки было предъявлено еще одно обвинение - в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, Шарина в 2011-2013 годах расходовала предназначенные для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу об экстремизме. Позднее ей было предъявлено обвинение еще в одном эпизоде растраты на сумму 2,8 миллионов рублей.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к реновации?:
Результаты
Интернет-ТВ
В.Жуковский: обреченные на "нефтяной пузырь"
В.Жуковский: обреченные на "нефтяной пузырь"
03.06.2017
Фашизм на Украине лезет буквально изо всех ее смердящих отверстий!
Фашизм на Украине лезет буквально изо всех ее смер...
03.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Экс-главу Библиотеки украинской литературы признали виновной по делу об экстремизме (0)
Буревестник революции Собянин радуется грядущему обвалу цен на столичное жилье (17)
Для журнала Альбац настал полный абзац (2)
Завтра в Москве будут судить депутата Андрееву за сопротивление реновации (3)
Мэр Ушаков и его коалиция побеждают в Риге (1)
Враждебный Браудер пытается засудить непогрешимых Чаек на Западе (5)
Другая для Путина Россия, где бушуют ураганы, потопы и лесные пожары - иногда даёт о себе знать... (6)
В Тверской области пьяный мужчина расстрелял девять человек (15)
Осуждение Нурбека Кушакбаева и Амина Елеусинова показывает сущность нынешнего режима Назарбаева (1)
В Лондоне очередной теракт унёс жизни семи человек и настрой голосующих как таковых (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Блеф цифровой экономики
Максим Калашников Максим Калашников: О Сталине, Геринге и нынешних. И о том, что на радио "Космомолки" сегодня - Бабкин и Хазин
Дарья Митина Дарья Митина: ЕЖГ
Максим Калашников Максим Калашников: БИОЦЕВТИКА: МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ БУДУЩЕГО
Дарья Митина Дарья Митина: Хoрoшая нoвoсть
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss