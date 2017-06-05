Обвиняемый в хищении экс-глава банка "Огни Москвы" умер под арестом

Бывший председатель правления банка «Огни Москвы» Денис Морозов, проходивший по делу о хищении 7,5 млрд рублей, умер под арестом, сообщает РБК со ссылкой источники, знакомые с ходом следствия и родственников топ-менеджера.
По словам одного из собеседников издания, Морозов скончался 12 мая в реанимации городской клинической больницы им. С.П. Боткина. Он был госпитализирован 19 февраля из СИЗО-4 с острым нарушением мозгового кровообращения. Вскоре он впал в кому и так и не пришел в себя. Морозов страдал наследственным заболеванием, связанным со свертываемостью крови. Подобным больным периодически требуется введение препаратов плазмы.
По данным собеседника РБК, за все время содержания в СИЗО Морозову ни разу не сделали переливание крови. В конце августа Морозов перенес полостную операцию: «Его оперировали в 40-й больнице и оттуда вернули назад в СИЗО. Даже швы снимали уже не в больнице».
Морозову было 42 года, у него осталось трое детей.
Напомним, банк "Огни Москвы" лишился лицензии в мае 2014 года и вскоре был признан банкротом. В 2015 году по заявлению Агентства по страхованию вкладов в отношении руководителей финансового учреждения было возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, руководство банка фальсифицировало документы о разрыве договоров с клиентами, а деньги с их счетов переводились подконтрольным фирмам, а также выдавало заведомо невозвратные кредиты. Сумму ущерба следствие оценило в 7,5 миллиарда рублей.
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Ченко написал 05.06.2017 12:39
"...Век свободы не видать!\Неча было всех кидать!..".
И т.д.