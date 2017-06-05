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Московский листок

Катар, недавно обзаведшийся долькой в Роснефти, попал в дипломатическую изоляцию братьев-мусульман

Опубликовано 05.06.2017 в разделе комментариев 1

сша роснефть исламизм катар
Катар, недавно обзаведшийся долькой в Роснефти, попал в дипломатическую изоляцию братьев-мусульман

Правительство Йемена вслед за Бахрейном, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией разорвало свои дипломатические отношения с Катаром и подтвердили информацию о выводе Катара из арабской коалиции, которая ведет борьбу с хуситами. Об этом сообщает Al Arabia.

Телеканал отмечает, что Сана (столица Йемена. — РБК) обвинила Катар в поддержке находящихся в Йемене радикальных группировок. 

Также о разрыве дипотношений с Дохой заявило и правительство Ливии, сообщает телеканал Sky News Arabia.

«Практика Катара по борьбе с ополчением хуситов и поддержке экстремистских формирований вышла наружу», — приводит телеканал текст заявления правительства Йемена.

О разрыве дипотношений с Дохой заявило и временное правительство Ливии, рассказал в интервью с телеканалом Sky News Arabia глава МИД страны Мохаммед Аль Дэри. Министр подчеркнул, что временный ливийский кабинет под руководством Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, штаб-квартира которого находится на востоке страны, пошел на такой шаг в знак солидарности с Бахрейном, Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом. 

«Катар является основным источником снабжения оружием ливийского отделения экстремистской организации “Братья-мусульмане” и других исламистских вооруженных группировок с 2012 года и представляет собой угрозу для национальной безопасности арабского мира», — заявил он в эфире телеканала.

Ранее в понедельник, 5 июня, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористов запрещенной в России организации «Исламское государство» и дестабилизации внутренней ситуации в арабских государствах. Все четыре страны отметили, что закроют транспортное сообщение с Катаром. Так, несколько авиаперевозчиков уже объявили о прекращении полетов в Доху, среди них FlyDubai.

Помимо этого, исламская военная коалиция во главе с Эр-Риядом, состоящая из Египта, Бахрейна, ОАЭ и ряда других стран, прекратили участие Катара в операции против ИГ.

От редакции: Надо полагать, что теперь недавняя феноменальная сделка силовигархии - когда они добровольно отдали часть "курятника, несущего золотые яйца" как раз-таки нефтяным магнатам, - обретёт флёр эдакой партизанщины. И мультимиллиардер Сечин вновь глянет орлом на бедноту расейскую, морально его поддерживающую: он же ведь и лучший друг Кубы, и в Венесуэлу "инвестировал"... Однако на деле-то происходит вот что: США и НАТО нащупали новую "горячую точку" в регионе, поскольку Сирия так легко, как хотелось бы империализму, не сдаётся. Ну, а правящий в РФ класс, одной рукой пытаясь подружиться с США, ещё и с Катаром попадает в очередной внешнеполитический просак. Пожелаем Сечину улыбочек пошире! Любопытно, перейдёт ли нефтяная дружба в военную поддержку Катара?

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Ченко написал 05.06.2017 12:51
"Правительство Йемена вслед за Бахрейном, Египтом, ОАЭ и С. Аравией разорвало свои дипломатические отношения с Катаром и подтвердили информацию о выводе Катара из арабской коалиции, которая ведет борьбу с хуситами..." - "...Между нами все порвато,все порвато,все порвато...\И тропинка затоптата, затоптата, затоптата...\Забери свои поганые игрушки и больше..."
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