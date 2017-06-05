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Московский листок

Левада-центр: россияне считают главными врагами США и Украину

Опубликовано 05.06.2017 в разделе комментариев 4

Левада-центр: россияне считают главными врагами США и Украину

Число россиян, считающих Украину наиболее враждебно настроенной по отношению к России страной, достигло максимума за все время исследований. Как сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные "Левада-центра", в настоящее время так считает половина опрошенных против 30% в 2014 г.

Главным врагом россиян по-прежнему остаются США. Так считают 70% опрошенных, однако этот показатель снизился за последние годы.

Турция, вошедшая в 2016 г. в первую «вражескую» тройку с 29%, теперь лишь 11-я (8%), а ее место заняла Германия (24%). К числу неприятелей опрошенные также отнесли Латвию и Литву (по 24%), Польшу (21%), Эстонию (16%), Великобританию (15%), Грузию (9%), Францию (8%).

В пятерке лучших друзей России по-прежнему лидирует Белоруссия - её назвали 46% опрошенных. В число союзников также попали Китай (39%), Казахстан (34%), Сирия (15%) и Индия (14%). Кроме того, в список наиболее дружественных стран вошли Армения (12%), Куба (11%), Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан (по 9%).

Социологи отмечают, что число респондентов, которые считают, что Россия находится в международной изоляции, за два года сократилось с 54 до 46%. При этом с 58 до 44% снизилось число опрошенных, которых эта изоляция беспокоит.

Опрос проводился 19-22 мая среди 1600 респондентов.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
стоик787 написал 05.06.2017 13:06
Русские это НЕ россияне?
Россияне это кто?
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Re: ( для Террибля
ДОКТОРЪ жЫдоведоФФ ДальССки,й написал 05.06.2017 13:01
= " ... но все же братьев-украинцев. "=____какая-то "Террибля".
.
Ну-да, это всю свою жизнь Русский только и делал, что скОкакл и визжал :
- Хохляку на хУяку!
и
- Каклов в ножи!
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(без названия)
стоик787 написал 05.06.2017 12:55
Русские это НЕ россияне?
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(без названия)
La Terrible написал 05.06.2017 12:49
Ну да, наглосаксы своего добились - бесстыжие грабители русских недр китаезы, убийцы советских пограничников на Даманском, нам теперь ближе пусть и заблудших, но все же братьев-украинцев. Китайцы-то россиянцам покажут, как надо родину любить, когда будут ставить к стенке за малейшее шевеление в их сторону. Вы готовы им отдать Байкал ради дружбы-жвачки?
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