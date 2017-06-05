У депутата Поклонской нет мужа и автомобиля

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что у нее нет мужа и автомобиля и поэтому эти сведения она не указала в своей декларации о доходах за 2016 год.

«Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались. И поэтому указывать кого-то в декларации в виде мужа я не могу, потому как у меня его нет. Вот и все недоразумение. У меня, действительно, нет мужа» — сказала Поклонская в интервью РИА «Новости».

По ее словам, другой причиной по которой она представлялась замужней, являлось желание «не травмировать» мужчин, желающих с ней познакомиться.

«Очень много было людей, которые теплились какой-то надеждой со мной повстречаться, наладить отношения, познакомиться… Поэтому, чтобы людей не травмировать и сразу напрочь убивать все желание, я и говорила, что замужем, у меня прекрасная семья. Может быть, была тогда не совсем права… Но в декларации все верно», — сказала депутат.

Касаясь темы автомобиля, она сообщила, что два года назад подарила машину своему отцу на день рождения. «У него были старенькие “Жигули”, “пятерка” 1985 года выпуска. Это, кстати, первая машина, за руль которой я села. Я не должна была указывать этот автомобиль, поскольку не владела им на конец 2015 года и поскольку я не извлекла прибыли, так как это был договор дарения», — сказала Поклонская.

Напомним, в своей декларации о доходах за 2016 год Поклонская указала годовой доход в размере 2,6 миллиона рублей. В основном это заработная плата, полученная ею до избрания депутатом Государственной думы РФ.