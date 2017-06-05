Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

У депутата Поклонской нет мужа и автомобиля

Опубликовано 05.06.2017 в разделе комментариев 2

У депутата Поклонской нет мужа и автомобиля

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что у нее нет мужа и автомобиля и поэтому эти сведения она не указала в своей декларации о доходах за 2016 год.

«Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались. И поэтому указывать кого-то в декларации в виде мужа я не могу, потому как у меня его нет. Вот и все недоразумение. У меня, действительно, нет мужа» — сказала Поклонская в интервью РИА «Новости».

По ее словам, другой причиной по которой она представлялась замужней, являлось желание «не травмировать» мужчин, желающих с ней познакомиться.

«Очень много было людей, которые теплились какой-то надеждой со мной повстречаться, наладить отношения, познакомиться… Поэтому, чтобы людей не травмировать и сразу напрочь убивать все желание, я и говорила, что замужем, у меня прекрасная семья. Может быть, была тогда не совсем права… Но в декларации все верно», — сказала депутат.

Касаясь темы автомобиля, она сообщила, что два года назад подарила машину своему отцу на день рождения. «У него были старенькие “Жигули”, “пятерка” 1985 года выпуска. Это, кстати, первая машина, за руль которой я села. Я не должна была указывать этот автомобиль, поскольку не владела им на конец 2015 года и поскольку я не извлекла прибыли, так как это был договор дарения», — сказала Поклонская.

Напомним, в своей декларации о доходах за 2016 год Поклонская указала годовой доход в размере 2,6 миллиона рублей. В основном это заработная плата, полученная ею до избрания депутатом Государственной думы РФ.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик787 написал 05.06.2017 13:09
Поклонская - гордость Русских.
Савченко -гордость Украицев.
Обе - гордость Славян.
Ответить
Ухты!
Калькулятор написал 05.06.2017 13:08
потенциальные женихи уже выстроились в очередь
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к реновации?:
Результаты
Интернет-ТВ
В.Жуковский: обреченные на "нефтяной пузырь"
В.Жуковский: обреченные на "нефтяной пузырь"
03.06.2017
Фашизм на Украине лезет буквально изо всех ее смердящих отверстий!
Фашизм на Украине лезет буквально изо всех ее смер...
03.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
У депутата Поклонской нет мужа и автомобиля (2)
Левада-центр: россияне считают главными врагами США и Украину (4)
Обвиняемый в хищении экс-глава банка "Огни Москвы" умер под арестом (1)
Катар, недавно обзаведшийся долькой в Роснефти, попал в дипломатическую изоляцию братьев-мусульман (1)
Экс-главу Библиотеки украинской литературы признали виновной по делу об экстремизме (2)
Буревестник революции Собянин радуется грядущему обвалу цен на столичное жилье (21)
Для журнала Альбац настал полный абзац (3)
Завтра в Москве будут судить депутата Андрееву за сопротивление реновации (3)
Мэр Ушаков и его коалиция побеждают в Риге (1)
Враждебный Браудер пытается засудить непогрешимых Чаек на Западе (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Трoпическoе
Максим Калашников Максим Калашников: Блеф цифровой экономики
Максим Калашников Максим Калашников: О Сталине, Геринге и нынешних. И о том, что на радио "Космомолки" сегодня - Бабкин и Хазин
Дарья Митина Дарья Митина: ЕЖГ
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss