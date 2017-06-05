В МЧС предложили штрафовать синоптиков за неточный прогноз погоды

Глава МЧС России Владимир Пучков предложил ввести экономическую ответственность для должностных лиц Росгидромета за неточный и несвоевременный прогноз погоды.
"Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды", - цитирует Пучкова РИА Новости.
По его словам, в этой сфере должен действовать "именно экономический механизм ответственности конкретных должностных лиц, которые готовят прогноз погоды".
Напомним, 29 мая в Москве и Подмосковье произошел ураган, в результате которого погибли 15 человек, еще около 200 пострадало. В МЧС заявили, что SMS-оповещение населения в Москве не производилось, так как прогноз синоптиков не подпадал под критерии чрезвычайной ситуации требующей экстренного оповещения населения.
В свою очередь Гидрометцентре заявили, что прогноз, данный московскими метеорологами на 29 мая, был точным и своевременным.
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Штрафовать? Что за снисхождение? написал 05.06.2017 14:16
Василий(4) написал 05.06.2017 14:07
стоик787 написал 05.06.2017 13:56