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Московский листок

В МЧС предложили штрафовать синоптиков за неточный прогноз погоды

Опубликовано 05.06.2017 в разделе комментариев 3

В МЧС предложили штрафовать синоптиков за неточный прогноз погоды

Глава МЧС России Владимир Пучков предложил ввести экономическую ответственность для должностных лиц Росгидромета за неточный и несвоевременный прогноз погоды.

"Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды", - цитирует Пучкова РИА Новости.

По его словам, в этой сфере должен действовать "именно экономический механизм ответственности конкретных должностных лиц, которые готовят прогноз погоды".

Напомним, 29 мая в Москве и Подмосковье произошел ураган, в результате которого погибли 15 человек, еще около 200 пострадало. В МЧС заявили, что SMS-оповещение населения в Москве не производилось, так как прогноз синоптиков не подпадал под критерии чрезвычайной ситуации требующей экстренного оповещения населения.

В свою очередь Гидрометцентре заявили, что прогноз, данный московскими метеорологами на 29 мая, был точным и своевременным.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Штрафовать? Что за снисхождение? написал 05.06.2017 14:16
Арест и писдить до посинения. Россия все же. Времена такие. Власти такие. Народ готов к такому. Так что не нужно миндальничать с врагами.
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 05.06.2017 14:07
Лучше штрафовать попов, потому что этим небритые "мужики" в платьях прожигают бюджетные средства, золотят маковки своих залупоглавых притонов, а в молитвах за кошерную погоду не усердствуют...
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(без названия)
стоик787 написал 05.06.2017 13:56
Карликов галерных тоже будут штрафовать за пустословие?
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