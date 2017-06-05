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Московский листок

Bellingcat доказал российское происхождение "Бука", сбившего малазийский "Боинг"

Опубликовано 05.06.2017 в разделе комментариев 4

Bellingcat доказал российское происхождение "Бука", сбившего малазийский "Боинг"

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat обнародовала фото ЗРК «Бук», из которого, предположительно, был сбит летом 2014 года малазийский Boeing 777. Как передает РБК, фотография подтверждает, что машина под номером 332 была приписана к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде (воинская часть 32 406).

В докладе отмечается, что снимок был сделан на транспортном дворе 53-й зенитно-ракетной бригады в 2013 году перед передислокацией ЗРК из России на Украину. Фото эксперты взяли из онлайн-альбома российского механика. На снимке изображен мужчина, который стоит на фоне "Бука 332", позади лежит розовый контейнер для перевозки ракеты 3М8 ЗРК "Круг".

О том, что пусковая установка на фото та самая, из которой, по утверждению Bellingcat, был сбит малайзийский Boeing, свидетельствуют белые цифры номера, отметки габарита погрузки и транспортные марки. «Они находятся в том же месте, что и на фотографиях и видео «Бука» 332, когда он был в России в июне 2014 года и на Украине в июле 2014 года», — подчеркивают авторы доклада.

В 2016 году в Bellingcat заявили, что малайзийский Boeing был сбит из «Бука» номер 332, до этого исследователи не могли установить вторую цифру. Комплекс «Бук» под таким номером был замечен «в колонне, перемещавшейся в июне 2014 года с базы 53-й бригады в Миллерово у российско-украинской границы», — напоминают исследователи. Но тогда они не смогли получить фотографии «маркировок негабаритного груза на борту машины и на боковых щитках гусениц», а только фото с белой маркировкой центра масс (расположен в нижней части машины и напоминает прицел). Но такая маркировка не была уникальна для этого комплекса, объясняют в Bellingcat.

Издание выяснило, что человек на снимке занимается ремонтом военной техники, в частности, он ремонтировал «Бук-М1». Механик (его имя известно редакции) пояснил, что был во многих городах России в силу специфики своей работы. Он подтвердил, что «точно был» в Курске в 2013 году и, «возможно», в 2014 году.

Напомним, "Боинг" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на его борту, погибли.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: Остается косить под придурков?
Курт 8 написал 05.06.2017 14:46
Причем всей страной, что рассеяне три года и делали,
теперь от новый вариант закоса:
" Эта фсе злые Карлы,
а мы та че, мы и низнали ниче"
От только все вы, *****, знали
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(без названия)
что-что?? написал 05.06.2017 14:43
Су-25, дырки от авиапушки, российские эксперты "это точно не Бук", летчик Волошин, фотожабы Леонтьева, показания свидетелей Су-25, и т.п.? Нет, не было такого. Россия всегда говорила что сбили из российского Бука. Который какие-то ротозеи привезли из РФ на ДНР и оставили там без надзора.
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(без названия)
стоик787 написал 05.06.2017 14:35
Карликов обложили со всех сторон?
Остается косить под придурков?
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ВЫВСЕВРЕТЕ!
Курт 8 написал 05.06.2017 14:35
На кого работает барановский сайт? Продались за печеньки?
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