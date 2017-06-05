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Московский листок

Штаты продолжают сотрясать столкновения между противниками и сторонниками Трампа

Опубликовано 05.06.2017 в разделе комментариев 0

сша реакция протесты гражданская демократия трампнаш
Штаты продолжают сотрясать столкновения между противниками и сторонниками Трампа

Полиция американского города Портленд (штат Орегон) арестовала 14 человек, принявших участие в беспорядках во время акций протеста, прошедших в городе накануне, в воскресенье, 4 июня. Об этом сообщает сайт управления полиции, где размещены фотографии задержанных, а также снимки изъятых у них предметов, использовавшихся в качестве оружия: цепей, обломков кирпичей, молотков, ножей, резиновых дубинок и тому подобного.

Участниками акций стали сторонники и противники президента США Дональда Трампа. Сторонники Трампа скандировали "США, США" и размахивали американскими флагами, в то время как их оппоненты выступали с лозунгом "Нацисты, идите домой", передает Reuters. 

Митинг сторонников Трампа назывался Trump Free Speech Rally и был заранее согласован с мэрией. Он прошел через неделю после того, как в портлендском поезде линии Metropolitan Area Express пассажир убил двух мужчин, пытавшихся заступиться за девушек-мусульманок. 

После этого власти города попытались отменить акцию сторонников Трампа, опасаясь беспорядков, но не смогли. Для предотвращения возможных стычек к месту проведения мероприятия были стянуты полицейские силы. Они выстроились цепью, разделив противников и сторонников президента. После окончания акции стражи порядка приказали всем разойтись, а когда им не подчинились - применили спецсредства. Информации о пострадавших демонстрантах с обеих сторон не поступало.

Напомним, в США местные жители с февраля продолжают выходить на улицы городов в рамках акций протеста против политики нового президента США Дональда Трампа. Стремясь выразить свое недовольство, многие американцы берут отгулы на работе и пропускают занятия в колледжах и университетах, передает агентство Reuters. 

В группе "Забастовка в защиту демократии" в соцсети Facebook ещё в феврале более 33 тысяч человек одобрили протестную инициативу, более 24 тысяч интернет-пользователей выразили готовность присоединиться к масштабной акции. При этом уже в отдельных городах и штатах американцы мобилизуются для выражения публичного недовольства Трампом.  

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