Россия направила в институты развития 5 трлн рублей за последние 5-6 лет

Россия за последние пять-шесть лет перечислила в различные институты развития порядка 5 триллионов рублей, заявила в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме глава Счётной палаты Татьяна Голикова.

По ее словам, ежегодно институты развития получают 460-500 миллиардов рублей, однако эффективность расходования этих средств вызывает сомнения.

"Мы вроде бы видим государственные корпорации, которые являются стопроцентными слугами государства, но, с другой стороны, в их периметр входят акционерные общества, куда попадают, соответственно, бюджетные деньги, и там уже проследить что–либо сложно. Тем не менее, все эти госкорпорации и акционерные общества с большей долей государственного участия объединяет несколько понятных проблем. Сроки реализации их инвестиционных программ всегда вызывают большие вопросы. И эффективность, и те планы, которые изначально вводятся. Причем парадокс, но как только туда замешиваются бюджетные средства, то почему–то эффективность их начинает снижаться", - заявила Голикова.

Она также отметила, что много вопросов вызывают закупки госкорпораций, которые проходят практически без государственного контроля.

"Как вы знаете, они сами пишут свое положение о государственных закупках. Эти положения очень сильно отличаются друг от друга. И если мы будем сравнивать конкурентность государственных закупок к конкурентности там, то это две принципиально разные вещи. Достаточно сказать то, что они используют порядка 5 тысяч различных видов закупок, присутствуют на 170 электронных площадках, и очень сложно сопоставить даже что-то, какие-то общие их признаки", - отметила Голикова.

Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума глава счетной палаты заявила, что почти треть государственных программ, реализуемых в России, оказались неэффективными.

«Само правительство в своих документах говорит о том, что институт государственных программ не состоялся. Треть государственных программ, которые сейчас реализуются, самим правительством признаны неэффективными», - заявила Голикова, отметив, что большинство из них громоздкие и не решают стоящих перед страной задач.