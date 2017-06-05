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Московский листок

Врачи заявили о снижении доступности медпомощи в России после оптимизации

Опубликовано 05.06.2017 в разделе комментариев 0

Врачи заявили о снижении доступности медпомощи в России после оптимизации

Три четверти российских медработников считают, что программа оптимизации здравоохранения привела к снижению доступности медицинской помощи, а более половины врачей и медсестер утверждают, что из-за роста профессиональной нагрузки качество их работы ухудшилось. Об этом, как сообщает газета "Известия", свидетельствуют данные опроса фонда независимого мониторинга «Здоровье», в котором приняли участие 6,1 тыс. медработников из 85 субъектов РФ.

Как следует из опроса, три четверти (75,6%) медработников считают следствием оптимизации снижение доступности медпомощи для населения. А две трети (65,5%) — рост объема платных услуг в государственных медицинских организациях. Более половины (60,9%) врачей и медсестер считают, что их нагрузка за 2016 год и I квартал 2017 года возросла, а 77,5% респондентов связывают это с оптимизацией поликлиник и больниц. При этом абсолютное большинство (92,7%) медперсонала уверено, что рост возложенной на них профессиональной нагрузки негативно отражается на качестве оказываемой ими помощи.

"Согласно данным международных исследований, нагрузка в шесть и более пациентов на одну медсестру представляет риск для больного. Всего один человек сверх нормы увеличивает риск смертности пациентов и нежелательных последствий лечения на 7%", пояснила изданию президент Ассоциации медицинских сестер России Валентина Саркисова.

По ее словам, зачастую, чтобы довести зарплату медсестры до среднего показателя по региону, ее нагружают дополнительной работой.

"Например, в Петербурге сестры должны получать около 50 тыс. рублей. Неплохая зарплата, но денег в учреждениях нет, идут сокращения персонала, а оставшиеся сотрудники работают за двоих", - отметила она.

По информации Счетной палаты России, только в этом году в ходе оптимизации будет ликвидировано 15 поликлиник и больниц, 581 учреждение будет реорганизовано. Всего к концу 2018-го по сравнению с 1 января 2014 года количество больниц сократится на 11,2%, а поликлиник — на 7,2%.

С 2012 по 2015 год в России в результате оптимизации обеспеченность населения практикующими врачами снизилась на 2%, число коек уменьшилось на 11%, в сельской местности фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов стало меньше на 5%, а участковых больниц — на 24%. При этом поток пациентов увеличился на 0,6%.

"Всё это, естественно, привело к росту недовольства населения. Оставшимся врачам приходится работать на пределе своих возможностей. Коэффициент совместительства в среднем по отрасли составляет 1,5. То есть медперсонал работает в полтора раза больше нормы", - отметила доктор медицинских наук, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.

По ее мнению, проводить оптимизацию за счет сокращения объемов стационарной медицинской помощи, числа больничных коек, ликвидации некоторых лечебных учреждений и наращивания объемов платных медуслуг — большая ошибка.

Издание отмечает, что в Минздраве РФ не согласны с выводами фонда "Здоровье". Там утверждают, что результаты опросов фонда опровергаются самой реальностью: продолжительность жизни россиян последовательно увеличивается, смертность сокращается, а квалифицированная медицинская помощь существенно более доступна, чем ранее.

 



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