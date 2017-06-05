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Московский листок

Обманутые дольщики объявили голодовку в центре Новосибирска

Опубликовано 05.06.2017 в разделе комментариев 0

Обманутые дольщики объявили голодовку в центре Новосибирска

В Новосибирске около тридцати обманутых дольщиков объявили голодовку на площади Ленина, передает Сиб.ФМ. Все участники акции являются участниками долевого строительства домов № 80 и 82 на Тульской улице.

По словам организатора акции протеста Вячеслава Лебедева, 178 человек вложили в строительство дома по несколько миллионов рублей, но в итоге лишились права на будущее жильё из-за сомнительных финансовых схем, реализуемых компанией-застройщиком «Баутехник-Т» и бывшим генподрядчиком «Стройцентр».

"А требуем мы заключения договоров долевого участия (ДДУ) на жилые квартиры в домах № 80 и 82 на улице Тульской. В случае если нашими проблемами никто не займётся, мы пойдём дальше — устроим голодовку в Москве", - заявил один из участников акции Виталий Гребанов.

Издание отмечает, что участники голодовки пришли на площадь Ленина в футболках с надписью «Требуем ДДУ» и принесли плакаты. Однако по требованию полиции транспаранты и растяжки пришлось сложить в стороне, а футболки вывернуть наизнанку.

"Организаторы акции протеста запустили прямую трансляцию с места событий. Кроме того, происходящее фиксируют на видеокамеры сотрудники полиции. Дольщики намерены стоять долго — принесли с собой палатки, спальники, коврики, тёплые вещи и бутылки с водой", - отмечает издание.

 



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