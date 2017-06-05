Голикова видит большие, но недолгие выгоды от повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста даст краткосрочное улучшение. Об этом в интервью «Известиям» заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. «Если такое решение будет принято, то в краткосрочном периоде мы получим улучшение сбалансированности пенсионного фонда. Но подчеркну, что это в краткосрочном периоде, ведь пенсионный взнос — это отложенная заработная плата. Это значит, что она должна быть выплачена работнику после того, как он выйдет на пенсию. И когда я говорю, что мы должны считать на долгосрочную перспективу, это значит, что мы должны четко просчитать, когда этот источник повышения размера пенсионного фонда будет исчерпан и нам придется начать выплачивать то, что мы в свое время сэкономили», — отметила она.

«С другой стороны, среди наших пенсионеров 25% — досрочники. Мы ничего не предполагаем с ними делать? Я не говорю, что их нужно ущемить в правах, но замолчать эту тему невозможно. Ведь выплаты им мы будем делать за счет тех, кому мы увеличим пенсионный возраст», — добавила Голикова.

Ранее СМИ сообщали, что бывший министр финансов России, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин подготовил для президента РФ Владимира Путина стратегию, предполагающую сокращение пенсионеров на 9%, или на 3,87 млн человек. Сократить число пенсионеров в стране предлагается, по информации СМИ, путем повышения пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 для мужчин. Кудрин предложил проводить повышение шагом по полгода начиная с 2019 года. В результате пенсионеров в России останется 38,52 млн человек. По задумке авторов из ЦСР, это позволит сформировать сбалансированную систему, обеспечивающую приемлемый уровень жизни для пенсионеров.

От редакции: Пора говорить с народом откровеннее: денег в казне вообще не хватает, а на пенсионеров - тем более. Кризис, длящийся уже более трёх лет, огромные долги нефтяников и Газпрома перед страной, которые старательно скрываются силовигархией (потому что это ЕЁ долги - сама-то она свои миллиардные бонусы имеет) - всё это, понятно, ни пенсионерам, ни стране не сулит хорошего будущего. Зато вот власти нашли триллионы на прихорашивание столицы - чтоб внешне было придраться не к чему. Ну, а с накоплениями Пенсионного фонда в случае, если народ всё же решит восстать, могут ведь поступить и как в 1993-м - на снаряды и на оплату ратного труда патриотов "России без СССР" пойдут трудовые накопления. А вы как думали?

Государство Ельцина-Путина и здесь вполне последовательно: численность личного состава Росгвардии увеличилась практически вдвое по сравнению с численностью личного состава Внутренних войск МВД России, на базе которых она была создана. Об этом 20 мая заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов. Вернулись в Росгвардии и к возможному наделению оперативно-разыскными полномочиями. А что касается финансирования всех своих цепных псов - тут правящий класс не скупится. Доходы бюджета в 2017 году составят 14,7 трлн рублей, а не 13,5 трлн рублей, как планировалось ранее. Это связано с ростом цен на нефть. Впрочем, бюджет все равно будет дефицитным: расходы предлагается увеличить с 16,2 трлн рублей до 16,5 трлн рублей.

Согласно поправкам, МВД получит дополнительно 11,4 млрд рублей на госпрограмму "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности", которую это ведомство курирует. Большая часть этих средств (7,3 млрд рублей) пойдет в зарплатный фонд руководящего состава. Еще 1,6 млрд рублей направят на зарплаты работникам медицинских и образовательных учреждений МВД. Таким образом, бюджет программы увеличится до 646,4 млрд рублей. Правящий класс повышает зарплаты не учителей, врачей или других профессий, которые в этом остро нуждаются - а именно зарплаты тех, кто должен от обнищавшего народа правящий класс защищать и ограждать.

Это бюджет дорогих россиян, который пустят на подавление недовольств дорогих россиян порядками классового общества, сверхприбылями миллиардеров и дальнейшим ухудшением условий жизни трудящихся. Так за свой счёт мы будем в лучшем случае получать синяки от полицайских дубинок, в худшем... Впрочем, всё это скоро станет известно.

Д.Ч.

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