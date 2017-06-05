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Московский листок

Реновация: ловушка 22 [июня]

Опубликовано 05.06.2017 автором в разделе комментариев 0

навальный собянин стройкомплекс реновация
Реновация: ловушка 22 [июня]

По данным ФБК Навального почти 2/3 москвичей поддержали реновацию (сведения из "Коммерсанта" за 05.06.2017). Это меньше, чем по данным мэрии или контролируемых социологов, что понятно - получив вопрос от ФБК, опрашиваемый не будет ответом подлаживаться, чтобы показать свой лоялизм. Поэтому программу начнут. И первым даже дадут приличные квартиры. Так начиналась и столыпинская реформа: первые, вышедшие из общины, снимали все сливки... Потом "сливки" быстро кончились... И вот тут то и начнутся самые главные скандалы и протесты.

А спешно введённые некоторые гарантии переселяемым дадут возможность затеять затяжные юридические битвы... Отказ дома, расположенного в центре приговорённого квартала, выселяться, начнут срывать инвестпроекты... Поэтому пик скандалов придется если не на "президентский" март 2018, но на сентябрь, когда переизбираться Собянину.

О 22 июня я вспомнил вот почему. План "Барбаросса" был оперативным шедевром, дополненным тактическим блеском исполнителей. Однако его разработчики опирались на данные разведки, которая вообще не знала о Втором стратегическом эшелоне, тем более, о Третьем, в два-три раза занизила численность советских самолётов, артиллерийских систем и танков. Возможность восстановление производства вооружений путём эвакуации почти всей оборонки и поставки по ленд-лизу даже не рассматривались. Поэтому операции против советских армий были распланированы ровно до того этапа, когда советско-германская война только началась как следует - с середины июля 1941 года. А дальше оказалось, что и наступать по всем необходимым направлениям невозможно, ни внятной концепции обращения с занятой территорией и миллионами пленных - нет. Нет даже на том эскизном уровне, который был у Наполеона и у кайзера... Но всё новые и новые оперативные успехи вермахта (Киевский и Вяземский котёл, блокада Ленинграда) толкали всё дальше и дальше - бить уже не кулаками, но раскрытыми ладонями (что обидно, но с ног не валит)...

От редакции: Мы тоже интересовались, как москвичи и немосквичи относятся к реновации. И вот что у нас получилось.

Как вы относитесь к реновации?:

 
 
Я живу в пятиэтажке и против реновации (129)
 
Я живу в пятиэтажке и за реновацию (38)
 
Я живу в пятиэтажке и пока не сформировал мнения (7)
 
Я не живу в пятиэтажке и против реновации (291)
 
Я не живу в пятиэтажке и за реновацию (25)
 
Я не живу в пятиэтажке и пока не сформировал мнения (14)

Страннно, ни никаких двух третей москвичей, которые за реновацию, у нас не вышло. Наоборот, видно, что подавляющее большинство проголосовавших против реновации. Единственное, что стоит отметить, что среди живущих в пятиэтажках соотношение за и против как 1:3, а среди тех, кто в пятиэтажках не живет - 1:11.

При этом мы не высказывали своего отношения к проблеме реновации, и тем более не призывали к каким-либо действиям до тех пор, пока не получим картины реального отношения к проблеме граждан из источника, которому доверяем. Почему, не имея таких данных, Алексей Анатольевич Навальный призывал выйти на акцию протеста против реновации - это вопрос, конечно, к Навальному.

Но если наши подлые и предательские данные не верны по определению, а честный и беспристрастный опрос ФБК - верен потому что верен, что теперь делать с теми, кто уже оказался под следствием после известной акции? За что они теперь будут срок мотать?

И конечно же снова и снова возникают вопросы, не связаны ли результаты опроса ФБК с другим голосованием - голосованием муниципальных депутатов от "Единой России" за выдвижение Навального на пост мэра Москвы?

И как связана работа съемочной группы столичной телекомпании с нашумевшим роликом, где видеосъемка с высоты птичьего полета некоего поместья, в котором проживает "не Димон"? Не связано ли это с тем, что ФСО, конечно, сбила бы непонятный дрон и "повязала" бы съемщиков, если бы у нее не было запроса на разрешение видеосъемки от уважаемой телекомпании? Скажите хотя бы, что все это ложь от первого до последнего слова...

Понятно, что на такие вопросы нужно в приличном обществе отвечать. Как нужно отвечать, почему в 2011 году усилия основной части несистемной оппозиции по организации бойкота заведомо подтасованных "выборов" были сорваны небольшой группой одного большого лидера по фамилии Навальный? И огромное число искренних и честных людей были вынуждены играть в "безвыигрышную лотерею", единствнным позитивным итогом которой стало выдвижение по сути безальтернативного лидера всея оппозиции?

Нужно ответить, почему, проиграв парламентские выборы, причем именно с тем результатом, который и предполагался, "непримиримые оппозиционеры" кинулись по-новой играть в тот же лохотрон, только с "выборами" Путина в компании с Зюгановым и Жириновским. И никто ведь даже устно не ответил за этот заведомый провал!

Почему из всех лидеров оппозиции, наличествовавших на середину 2012 года, одни были вскоре убиты, другие посажены, третьи успели сбежать за границу, где оказались безнадежно скомпрометированы. И только Алексей Анатольевич Навальный оставался "спокойный среди бурь"?

И почему нам теперь предлагают играть в абсолютно ту же безвыигрышную лотерею, что и в 2011-12 годах? Причем с теми же действующими лицами и исполнителями, которые даже и не думали отчитываться о своих прошлых сокрушительных победах.

Надо понимать, что только получив ответы на эти, согласимся, совсем не праздные вопросы, ответственный человек может принять решение о поддержке или не-поддержке деятельности известного персонажа. И разговоры о том, что "он хоть что-то реально делает", тут не проходят - это демагогия.

Понятно, что Путин, Медведев, Чайка и другие представители высшей власти в таких ситуациях отмалчиваются. Но если безальтернативный лидер оппозиции поступает также, то чего от него ожидать в дальнейшем?

Анатолий Баранов



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